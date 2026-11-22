خبرني - عند زيارة موقع إلكتروني للمرة الأولى، تظهر غالبًا نافذة تطلب منك الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط، المعروفة باسم كوكيز، وتعرض خيارات مثل "قبول الكل" (Accept All)، و"رفض الكل" (Reject All)، و"إدارة التفضيلات" (Manage Preferences).

ورغم أن كثيرًا من المستخدمين يضغطون على زر القبول سريعًا للوصول إلى المحتوى، فإن هذه الخيارات ليست متشابهة؛ إذ قد تسمح الموافقة الشاملة للموقع باستخدام ملفات تُستخدم في تحليل سلوك الزوار وتخصيص الإعلانات، بينما تتيح إدارة التفضيلات تحديد أنواع الملفات التي تسمح للموقع بتخزينها على جهازك.



فما وظيفة هذه الملفات؟ وما الفرق بين الخيارات التي تظهر أمامك؟ وأيها الأنسب إذا كنت تريد الحفاظ على خصوصيتك؟

ما ملفات تعريف الارتباط؟

ملفات تعريف الارتباط هي ملفات نصية صغيرة يحفظها الموقع الإلكتروني على جهازك عند زيارته، سواء كان هاتفًا ذكيًا أو حاسوبًا أو جهازًا لوحيًا. وتساعد هذه الملفات الموقع على تذكّر بعض المعلومات المرتبطة بزيارتك، مثل بيانات تسجيل الدخول وتفضيلات اللغة ومحتويات سلة التسوق.

ولا تُستخدم جميع ملفات الكوكيز للغرض نفسه؛ فبعضها ضروري لتشغيل الموقع وتوفير وظائفه الأساسية، بينما يمكن استخدام أنواع أخرى لقياس أداء الصفحات، أو تخصيص المحتوى والإعلانات، أو جمع معلومات عن نشاط المستخدم.

وتنقسم ملفات تعريف الارتباط أيضًا بحسب الجهة التي تنشئها إلى نوعين رئيسيين:

- ملفات الطرف الأول (First-party cookies): ينشئها الموقع الذي تزوره مباشرة، وتُستخدم عادةً لتذكّر إعداداتك أو إبقائك مسجلًا للدخول أو حفظ محتويات سلة التسوق.

- ملفات الطرف الثالث (Third-party cookies): تنشئها جهات أخرى غير الموقع الذي تزوره، وقد تأتي من خدمات إعلانية أو أدوات تحليل أو محتوى مضمّن داخل الصفحة. ويمكن استخدامها لتخصيص الإعلانات والتعرّف على نشاطك عبر مواقع مختلفة، بحسب طريقة إعدادها.

ومن المهم معرفة أن وجود ملف تعريف ارتباط لا يعني بالضرورة أنه يتتبعك أو يجمع معلومات حساسة؛ فالغرض من استخدامه يختلف بحسب نوعه والجهة التي أنشأته.

ماذا تعني خيارات ملفات تعريف الارتباط التي تظهر على المواقع؟

عندما يعرض الموقع نافذة تطلب موافقتك على استخدام الكوكيز، ستجد عادةً واحدًا أو أكثر من الخيارات التالية:

1- قبول جميع ملفات تعريف الارتباط

يسمح هذا الخيار للموقع باستخدام جميع فئات ملفات تعريف الارتباط التي يعرضها في نافذة الموافقة، بما فيها الملفات غير الضرورية التي قد تُستخدم للتحليلات أو الإعلانات والتسويق.

وقد يؤدي اختيار هذا الخيار إلى السماح للموقع وشركائه باستخدام معلومات عن تفاعلاتك مع الصفحات، وفقًا لسياسة الخصوصية وإعدادات الموافقة المعروضة.

ولا يعني ذلك أن جميع المواقع أو الجهات الأخرى ستتمكن تلقائيًا من الوصول إلى كل بياناتك؛ إذ يظل نطاق جمع المعلومات واستخدامها مرتبطًا بالملفات والتقنيات التي يعتمد عليها الموقع.

2- رفض جميع ملفات تعريف الارتباط

يتيح هذا الخيار رفض ملفات تعريف الارتباط غير الضرورية، مع الإبقاء على الملفات الأساسية اللازمة لتشغيل الموقع أو تقديم الخدمة التي طلبتها.

ويُعد هذا الاختيار مناسبًا لمن لا يريد السماح باستخدام بيانات تصفحه لأغراض مثل الإعلانات المخصصة أو التحليلات الاختيارية.

لكن ينبغي الانتباه إلى أن رفض الملفات غير الضرورية لا يعني منع الموقع من جمع كل أنواع البيانات؛ فقد يستمر في معالجة بعض المعلومات بوسائل أخرى، وفقًا لسياسة الخصوصية والقوانين المعمول بها.

3- إدارة التفضيلات

إذا لم يكن الموقع يوفر زرًا مباشرًا لرفض جميع الملفات غير الضرورية، أو كنت تريد اختيار أنواع معينة منها، يمكنك الدخول إلى إدارة التفضيلات.

يتيح هذا القسم عادةً تشغيل بعض الفئات أو إيقافها، مع إبقاء الملفات الضرورية مفعّلة. وقد تختلف أسماء الفئات وتفاصيلها من موقع إلى آخر، لكن من الشائع أن تشمل:

- الملفات الضرورية (Strictly Necessary): يحتاج إليها الموقع لتشغيل وظائف أساسية، مثل تسجيل الدخول وتأمين الجلسة وحفظ المنتجات في سلة التسوق. ولا تتطلب عادةً موافقة المستخدم في الأنظمة التي تستثني الملفات الضرورية من شرط الموافقة.

- الملفات الوظيفية (Functional): تساعد الموقع على تذكّر اختياراتك، مثل اللغة والمنطقة الجغرافية وبعض إعدادات العرض.

- ملفات التحليلات والأداء (Analytics / Performance): تجمع معلومات عن كيفية استخدام الزوار للموقع، مثل الصفحات الأكثر زيارة ومدة التصفح، لمساعدة القائمين عليه في قياس الأداء وتحسين الخدمات.

- ملفات الإعلانات والتسويق (Advertising / Marketing): قد تُستخدم لتخصيص الإعلانات وقياس فاعليتها، أو تتبع نشاط المستخدم لأغراض تسويقية عبر مواقع مختلفة.

أي خيار تختار لحماية خصوصيتك؟

إذا كان هدفك تقليل جمع المعلومات عن نشاطك أثناء تصفح المواقع، فإن اختيار "رفض الكل" هو الخيار المباشر الأنسب عندما يكون متاحًا، لأنه يرفض الملفات غير الضرورية مع الإبقاء على ما يلزم لتشغيل الموقع.

أما إذا لم يظهر هذا الخيار، فيمكنك اختيار "إدارة التفضيلات"، ثم إيقاف ملفات التحليلات والإعلانات والتسويق، مع الإبقاء على الملفات الضرورية.

وإذا كنت تحتاج إلى بعض الوظائف الإضافية، مثل تذكّر إعداداتك في كل زيارة، يمكنك السماح بالملفات الوظيفية بعد الاطلاع على الغرض منها.

ولا يعني ذلك أن عليك رفض جميع الملفات في كل الأحوال؛ فبعضها يساعد على تشغيل الخدمات التي تستخدمها، وقد يؤدي حظرها إلى تعطّل بعض الوظائف أو اضطرارك إلى تسجيل الدخول مجددًا.

هل يمكنك تغيير قرارك بعد قبول ملفات الكوكيز؟

نعم، فقبول ملفات تعريف الارتباط عند زيارة الموقع لا يعني بالضرورة أنك فقدت القدرة على تغيير اختيارك لاحقًا.

تتيح مواقع كثيرة إعادة فتح إعدادات الموافقة من خلال رابط يحمل اسم "Cookie Settings/إعدادات ملفات تعريف الارتباط" أو "Privacy Settings/إعدادات الخصوصية"، وغالبًا ما يوجد في أسفل الصفحة.

ويمكنك أيضًا حذف ملفات تعريف الارتباط المحفوظة من المتصفح، أو حظر ملفات الطرف الثالث من إعداداته.

ففي متصفح غوغل كروم على الحاسوب، يمكنك الوصول إلى إعدادات ملفات الطرف الثالث من خلال المسار التالي:

Settings / الإعدادات > Privacy and security / الخصوصية والأمان > Third-party cookies / ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث.

ومن هناك يمكنك اختيار حظر ملفات الطرف الثالث، أو السماح بها لمواقع محددة عند الحاجة.

لكن انتبه إلى أن حذف ملفات تعريف الارتباط قد يؤدي إلى تسجيل خروجك من بعض المواقع، وفقدان التفضيلات التي سبق أن حفظتها، مثل إعدادات اللغة أو محتويات سلة التسوق.

هل التصفح الخفي يحميك من ملفات تعريف الارتباط؟

لا يوفر وضع التصفح الخفي حماية كاملة من ملفات تعريف الارتباط أو التتبع.

ففي غوغل كروم، تُحظر ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث افتراضيًا في وضع التصفح الخفي، لكن المواقع التي تزورها قد تظل قادرة على استخدام ملفات الطرف الأول خلال جلسة التصفح.

كما أن وضع التصفح الخفي لا يجعلك مجهول الهوية أمام المواقع التي تسجل الدخول إليها، أو مزود خدمة الإنترنت، أو الجهات التي تدير الشبكة التي تتصل بها.

لذلك، من الأفضل التعامل مع إعدادات ملفات تعريف الارتباط بصورة مستقلة، وعدم الاعتماد على التصفح الخفي باعتباره بديلًا عن إدارة الخصوصية.