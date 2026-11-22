خبرني - مع توقعات بأن تكشف شركة أبل عن هاتفي iPhone Air 2 وiPhone 18 الأساسي في مطلع عام 2027، تشير صور لأولى مجسمات الهاتفين إلى معالجة أكبر مشكلة كانت تواجه هاتف آيفون فائق النحافة.

وبعدما غيرت "أبل" في سبتمبر 2026 طريقة الإعلان عن هواتف آيفون، واكتفت بالكشف عن iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max وiPhone Duo، من المتوقع أن تعلن الشركة عن مزيد من الطرازات في مطلع عام 2027، مع تحولها إلى جدول إطلاق مرتين سنويًا.



وفي إطار هذه الخطة، يُتوقع أن تكشف "أبل" عن iPhone Air 2 وiPhone 18، إلى جانب iPhone 18e خلال ربيع عام 2027. والآن، ظهرت مجسمات لهاتفين من هذه الأجهزة.

ونشر المسرب المعروف سوني ديكسون صورتين عبر حسابه على منصة "إكس"، تظهران الواجهة الأمامية والخلفية للهاتفين. ولا تتضمن الصور مفاجآت كبيرة لمن تابعوا الشائعات والتسريبات الأخيرة، لكنها تقدم تأكيدًا لما يمكن توقعه، بحسب تقرير لموقع "Apple Insider" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

أبرز التغييرات

يتمثل أبرز تغيير يُتوقع أن يحصل عليه iPhone Air 2 في إضافة كاميرا ثانية. ويضم هاتف iPhone Air الحالي كاميرا واحدة بدقة 48 ميغابكسل، وهو ما اعتبره بعض المستخدمين نقطة ضعف في الجهاز.

ومن المتوقع أن تضيف "أبل" إلى iPhone Air 2 كاميرا ثانية فائقة الاتساع، لكن الهاتف لن يدعم التقريب البصري، ما يعني أن المستخدمين سيظلون بحاجة إلى أحد طرازات iPhone 18 Pro للحصول على هذه الميزة.

وهناك تغيير آخر لا تظهره المجسمات بطبيعة الحال، يتعلق بالمعالج؛ إذ يُتوقع أن يعمل iPhone Air 2 بمعالج A20 Pro، بما يوفر أداءً أفضل وعمرًا أطول للبطارية.

كما تشير المعلومات المتداولة إلى أن iPhone Air 2 سيكون أنحف من الجيل السابق، لكن لم يذكر أي قياسات، ولا يمكن تحديد مدى نحافة الهاتف من الصور.

أما هاتف iPhone 18 الأساسي، فمن المتوقع أن يعمل بمعالج A20، وأن يأتي بمواصفات أقل من طرازات Pro، كما اعتادت "أبل" في هذه الفئة. ولا يُتوقع أن يشهد الهاتف تغييرات كبيرة في التصميم مقارنة بالجيل السابق iPhone 17، مع احتمال طرحه بألوان جديدة.