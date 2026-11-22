خبرني - يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية عند الساعة 12 ظهرا، يستمع خلالها إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2027، الذي يلقيه وزير المالية، ويناقش مشروع قانون الموازنة المحال من الحكومة.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة المقررة، استكمال انتخاب اللجان النيابية الدائمة، وفق أحكام المادة 38 من النظام الداخلي للمجلس.

وتشمل اللجان التي سيستكمل المجلس انتخاب أعضائها: التربية والتعليم، والشباب والرياضة والثقافة، والتوجيه الوطني والإعلام، والصحة والغذاء، والزراعة والمياه، والبيئة والمناخ، والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان، والطاقة والثروة المعدنية، والخدمات العامة والنقل، والسياحة والآثار، والاقتصاد الرقمي والريادة، والحريات العامة وحقوق الإنسان، والمرأة وشؤون الأسرة، والريف والبادية، وفلسطين.