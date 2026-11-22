خبرني - لا تتشابه أورام البنكرياس بالضرورة لدى جميع المرضى، فبعضها قد يحمل خصائص جزيئية ومناعية مختلفة تؤثر في سلوك المرض واستجابته للعلاج.

وتوصل باحثون في مركز السرطان بجامعة سينسيناتي إلى مؤشرات جديدة تتعلق بالخلايا السرطانية والخلايا المناعية المحيطة بها، قد تساعد مستقبلاً على تصميم علاجات أكثر ملاءمة لكل مريض.

ونُشرت الدراسة في دورية "Cancer Research"، وقادتها نينا ستيل، الأستاذة المساعدة بكلية الطب في الجامعة وعضو مركز السرطان، بالتعاون مع هوارد كروفورد، المدير العلمي لمركز هنري فورد وجامعة ولاية ميشيغان لسرطان البنكرياس.



تحليل واسع لرصد الفروق بين المرضى

بدأ المشروع في مركز "هنري فورد" الصحي، حيث تعاونت ستيل مع باحثين من المركز وجامعة سينسيناتي لرسم خريطة جينومية لعينات تمثل مرضى أميركيين مصابين بسرطان البنكرياس.

واعتمد الفريق نهجاً متعدد الأنماط البيولوجية (Multiomics)، يتيح تحليل طبقات مختلفة من المعلومات الحيوية، بما يشمل الجينات والبروتينات وجزيئات أخرى داخل الخلايا.

وأوضحت ستيل أن الدراسات السابقة لم توفر بيانات تعكس بدقة التنوع بين جميع الفئات المتأثرة بالمرض، مشيرة إلى أن المشروع سعى إلى تحليل عشرات الآلاف من المؤشرات الحيوية لدى مجموعة متنوعة من المرضى.

خلايا مناعية قد تساعد الورم على الإفلات من الدفاعات

رصد الباحثون اختلافات في الخلايا البائية (B cells)، وهي أحد أنواع خلايا الجهاز المناعي، عند مقارنة عينات أورام مرضى سود بأخرى لمرضى من فئات عرقية مختلفة.

وأظهرت النتائج أن الخلايا البائية كانت أكثر وفرة، وتحمل خصائص أكثر تثبيطاً للاستجابة المناعية، في عينات المرضى السود. وقد يعني ذلك أنها تسهم في إضعاف قدرة الجهاز المناعي على مهاجمة الخلايا السرطانية، بما يساعد الورم على التخفي من دفاعات الجسم.

وربطت ستيل هذه الملاحظة باحتمال تفسير جانب من ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان البنكرياس وسوء النتائج الصحية لدى الأميركيين من أصل أفريقي، إذ تشير البيانات إلى أن احتمال إصابتهم بالمرض أعلى بنحو 20%. لكنها شددت على ضرورة إجراء أبحاث إضافية على أنسجة البنكرياس لدى أشخاص غير مصابين بالسرطان لفهم هذه الآلية بصورة أدق.

بصمات جزيئية قد تكشف مقاومة العلاج

لم تقتصر الاختلافات على الخلايا المناعية، إذ رصد الفريق أيضاً تبايناً في البصمات الجزيئية للخلايا السرطانية نفسها، بما في ذلك جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) والبروتينات التي تنتجها.

وقد تكون هذه الفروق مهمة في فهم استجابة المرضى للعلاجات الموجهة، مثل مثبطات بروتينات RAS، التي تستهدف مسارات جزيئية تشارك في نمو الخلايا السرطانية.

وأشارت ستيل إلى أن بعض المؤشرات التي ارتفع التعبير عنها في عينات المرضى السود ترتبط بأنواع من الخلايا يُعتقد أنها أكثر مقاومة للأدوية، ما قد يساعد على تفسير اختلاف النتائج العلاجية بين المرضى. غير أن تحديد دور هذه المؤشرات يتطلب مزيداً من الدراسات.

هل تقود النتائج إلى علاج أكثر تخصيصاً؟

يرى الباحثون أن فهم الاختلافات البيولوجية بين أورام البنكرياس قد يساعد على تحديد أنواع فرعية جديدة من المرض، على غرار ما تحقق في أبحاث سرطانَي الثدي والبروستاتا.

وقد يتيح ذلك مستقبلاً التنبؤ بصورة أفضل بمسار المرض واختيار العلاجات الأكثر ملاءمة لكل حالة، بدلاً من الاعتماد على نهج علاجي واحد لجميع المرضى.

ومع ذلك، لا تقدم الدراسة علاجاً جديداً في الوقت الحالي، بل تفتح مسارات بحثية لفهم أسباب اختلاف الأورام واستجابتها للعلاج، على أمل اكتشاف مؤشرات مبكرة تساعد الأطباء على وضع خطط علاجية أكثر دقة.