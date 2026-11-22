خبرني - يعتقد كثيرون أن تناول الشاي المثلج قد يؤدي إلى جفاف الجسم بسبب احتوائه على الكافيين، الذي يزيد إدرار البول. لكن الحقيقة أن هذا المشروب يتكون أساساً من الماء، ويمكن أن يسهم في تلبية احتياجات الجسم من السوائل، ما دام يُستهلك باعتدال.

وتشير الدراسات إلى أن الكافيين الموجود في الشاي لا يلغي فوائده في الترطيب، إذ لا تكون كميته عادةً كافية لإحداث فقدان ملحوظ للسوائل لدى معظم الأشخاص، بحسب تقرير نشره موقع "Verywell health".



الكمية تصنع الفارق

يحتوي الشاي الأسود والأخضر على الكافيين، وهو مادة مدرة للبول قد تزيد عدد مرات التبول. ومع ذلك، فإن تأثيره يعتمد على الكمية المستهلكة ومدى اعتياد الجسم عليه.

وأظهرت إحدى الدراسات أن تناول الشاي الأخضر أو كمية مماثلة من الكافيين لم يؤثر سلباً في مستويات ترطيب الجسم بعد ساعتين من الاستهلاك.

وقد يتطلب ظهور تأثير ملحوظ في توازن السوائل تناول جرعات مرتفعة من الكافيين دفعة واحدة، تصل إلى نحو 250–500 ملغ. لذلك، لا يُتوقع أن يسبب كوب أو كوبان من الشاي المثلج الجفاف لدى معظم البالغين.

فقدان السوائل

يتكون الشاي المثلج أساساً من الماء، وهو العنصر الضروري للحفاظ على وظائف الجسم وتنظيم حرارته وتوازن السوائل فيه.

وتشير الأبحاث إلى أن الشاي الأسود، رغم احتوائه على كمية معتدلة من الكافيين، يمكن أن يوفر ترطيباً مماثلاً للماء. وفي إحدى الدراسات، لم تظهر فروق مهمة في مؤشرات الترطيب بين أشخاص تناولوا ما يصل إلى ستة أكواب من الشاي يومياً وآخرين اكتفوا بالماء.

محتويات الشاي المثلج

إلى جانب الماء والكافيين، يحتوي الشاي على مركبات البوليفينول، وهي مضادات أكسدة قد تساعد على الحد من الإجهاد التأكسدي وتلف الخلايا. كما يوفر كميات محدودة من بعض المعادن، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تسهم في وظائف الجسم وتوازن السوائل.

لكن القيمة الغذائية تختلف بحسب نوع الشاي وطريقة تحضيره. كما أن الأنواع المعبأة قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر أو المحليات والنكهات المضافة، ما يجعل قراءة الملصق الغذائي أمراً مهماً قبل شرائها.

ما أفضل أنواع الشاي المثلج للترطيب؟

يمكن لمعظم أنواع الشاي المثلج أن تسهم في الترطيب، لكن الخيارات الخالية من الكافيين أو المنخفضة فيه تمنح فرصة لتقليل استهلاكه. ومن أبرزها شاي الكركديه والنعناع والبابونج، إلى جانب الشاي الأخضر الذي يحتوي عادةً على كافيين أقل من الشاي الأسود. وتتأثر كمية الكافيين بنوع الأوراق ومدة النقع ودرجة حرارة الماء، لذلك قد تختلف من كوب إلى آخر.

كيف تستفيد من الشاي المثلج دون إفراط؟

يُفضل اختيار الشاي المثلج غير المحلى، والحد من إضافة السكر والعسل والمحليات، مع الانتباه إلى الأنواع المعبأة التي قد تحتوي على كافيين إضافي. كما يُنصح بتجنب الخلطات التي تجمع الشاي بمكونات مرتفعة الكافيين.

وبالنسبة لمعظم البالغين الأصحاء، يُعد استهلاك ما يصل إلى 400 ملغ من الكافيين يومياً حداً لا يُتوقع أن يرتبط بآثار سلبية، مع اختلاف التحمل بين الأشخاص. ويمكن إدراج الشاي المثلج ضمن الاحتياجات اليومية من السوائل، إلى جانب الماء والمشروبات الأخرى غير المحلاة.

وختاماً، لا داعي إلى تجنب الشاي المثلج خوفاً من الجفاف؛ فمحتواه المائي يساعد على الترطيب، لكن الأفضل اختيار الأنواع غير المحلاة ومراقبة كمية الكافيين المستهلكة يومياً.