خبرني - اعتبر اتحاد علماء الدين الإسلامي بإقليم كردستان العراق أن لعبة GTA 6 تتضمن محتوى سلبيا يشجع على العنف والتمرد والمخدرات وغيرها من ممارسات قد تلحق الضرر بالأموال والأسر والشباب.

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد عبد الله شيركاويي في بيان أن ممارسة هذه اللعبة والتعامل معها، فضلا عن الأموال التي تنفق عليها، تُعد أمورا "محرمة وغير جائزة وفقا للشريعة الإسلامية".

ودعا شيركاويي الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذا النوع من المواقع والتطبيقات والألعاب الإلكترونية التي تدفع الشباب نحو "سلوكيات سلبية"، وتؤثر في استقرار الأسرة وأمن المجتمع.

كما دعا الآباء والأمهات إلى منع أبنائهم من استخدام مثل هذه الألعاب غير المناسبة.

وفي تصريح لموقع "كوردستان 24"، جدد المتحدث باسم اتحاد علماء الدين الإسلامي التأكيد على أن اللعبة الإلكترونية "GTA 6" حرام ولا تجوز وفق الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن التعامل بها وأموالها يعد حراما أيضا.

وقال شيركاويي: "لطالما حذر اتحاد العلماء المجتمع من مخاطر الظواهر التي تضر بالشباب والناشئة، أو بالأسرة والمجتمع، سواء كانت معاملات إلكترونية، أو ألعابا إلكترونية غير سليمة، أو تحريضا للشباب على التطرف والأعمال السيئة وغير اللائقة".

وأشار المتحدث إلى أن هذه اللعبة تتضمن أمورا سيئة، وتحريضا على العنف، والتهور، والمخدرات، والانحلال الأخلاقي، وأمورا أخرى تلحق الضرر بالمنازل والأسر والأموال والشباب.

واستند شيركاويي إلى حديث نبوي "لا ضرر ولا ضرار"، موضحا أن معناه أنه لا يجوز إلحاق الضرر بالنفس أو بالآخرين.

وأوضح المتحدث أن المجلس الأعلى للإفتاء في اتحاد العلماء أصدر عدة فتاوى خاصة تتعلق بالأمور الدخيلة والمحرمة، مؤكدا ضرورة ابتعاد الجميع عما يلحق الضرر بالكيان والمجتمع والأسرة.

وصدرت فجر الخميس لعبة "GTA 6" رسميا محطمة الأرقام القياسية في المبيعات ومثيرة ضجة عالمية واسعة.

وتصنف اللعبة ضمن ألعاب العالم المفتوح والأكشن وتدور أحداثها حول الجريمة والمطاردات وتنفيذ المهام في بيئة افتراضية.