خبرني - كشفت دراسة علمية أن شيخوخة الجهاز المناعي لا تحدث بالضرورة بوتيرة ثابتة مع التقدم في العمر، بل قد تمر بتحولات ملحوظة خلال مراحل معينة، أبرزها سن الأربعين والستين، مع اختلافات واضحة بين الرجال والنساء.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية، أجرى باحثون من كلية طب جامعة ديوك-إن يو إس في سنغافورة تحليلاً لنحو 3.8 مليون خلية مناعية، مأخوذة من 2000 شخص تتراوح أعمارهم بين 19 و97 عاماً.

وأظهرت النتائج أن التغيرات المرتبطة بالعمر لا تسير دائماً بصورة تدريجية، ما قد يساعد العلماء على فهم أسباب تراجع المناعة وزيادة احتمالات الإصابة ببعض الأمراض لدى كبار السن.



اختلافات بين الرجال والنساء

ركز الباحثون على الخلايا التائية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء يؤدي دوراً أساسياً في مكافحة العدوى والتعرف على الخلايا غير الطبيعية.

ومع التقدم في العمر، تتراجع كفاءة بعض هذه الخلايا، ما قد يضعف قدرة الجسم على مقاومة العدوى، بما فيها الإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

وتشير الدراسة إلى أن الرجال قد يواجهون تراجعاً أكبر في بعض جوانب الاستجابة المناعية، بينما تميل النساء الأكبر سناً إلى إظهار نشاط مناعي مزمن بدرجات متفاوتة.

وقد يسهم هذا الاختلاف في تفسير بعض الفوارق الصحية بين الجنسين، علماً أن النساء أكثر عرضة للإصابة بعدد من أمراض المناعة الذاتية.

لكن الباحثين يؤكدون أن هذه النتائج تعكس ارتباطات بيولوجية، ولا تعني أن جميع الأشخاص يمرون بالتغيرات نفسها عند بلوغ عمر محدد.



كيف تحافظ على مناعتك؟

في سن الأربعين، ينصح الخبراء بالتركيز على النشاط البدني المنتظم، واتباع نظام غذائي متوازن، مثل حمية البحر المتوسط الغنية بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والأسماك وزيت الزيتون.

كما يُنصح بمراقبة ضغط الدم والكوليسترول، وتجنب الإفراط في تناول الطعام، لما لهذه العادات من فوائد صحية طويلة المدى.

أما بعد الستين، فتزداد أهمية الحفاظ على الكتلة العضلية من خلال ممارسة الرياضة وتناول كميات كافية من البروتين، مع الانتباه إلى أي فقدان غير مقصود للوزن.



وتشير أبحاث سابقة شملت أشخاصاً يمارسون ركوب الدراجات بانتظام، تتراوح أعمارهم بين 55 و79 عاماً، إلى احتفاظهم ببعض المؤشرات المناعية بمستويات أفضل مقارنة بأقرانهم الأقل نشاطاً.

كذلك تبرز أهمية الحصول على التطعيمات الموصى بها، ومنها لقاحات الإنفلونزا وكوفيد-19، وفق العمر والحالة الصحية والإرشادات المحلية.

وتؤكد النتائج أن التقدم في العمر لا يعني بالضرورة فقدان القدرة على دعم صحة الجهاز المناعي، إذ يمكن للعادات اليومية الصحية أن تساعد في الحفاظ على وظائف الجسم وتقليل مخاطر الأمراض، دون أن توقف الشيخوخة البيولوجية تماماً.