خبرني - في بلد تتسع فيه الانقسامات السياسية والطائفية مع كل أزمة، ظل صوت فيروز يجمع اللبنانيين على اختلاف مواقفهم وانتماءاتهم. فأغانيها حاضرة في بيوتهم وذاكرتهم، ترافق صباحاتهم وتوقظ فيهم الحنين إلى وطن يجمعهم.

وفي عيد ميلادها الثاني والتسعين، الذي يحل في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، تحتفظ فيروز بمكانتها في وجدان اللبنانيين. فعلى مدى أجيال، أصبحت أغانيها جزءا من هوية لبنان، وأصبحت هي رمزا وطنيا يلتف حوله أبناؤه.



من الأغنية إلى صورة لبنان

ارتبطت مكانة فيروز الوطنية بالتجربة الفنية التي جمعتها بالأخوين عاصي ومنصور الرحباني. فمنذ بداياتها، قدمت عالما وجد فيه اللبنانيون شيئا من حياتهم وذاكرتهم. وأسهم حضور القرية والمدينة والطبيعة والحكايات الشعبية في أغنياتها ومسرحياتها في رسم صورة للبنان تعلق بها الجمهور داخله وخارجه، ومنح الأغنية اللبنانية حضورا خاصا في العالم العربي.

وعن حضور فيروز خارج لبنان، يقول الصحفي والشاعر والفنان سليم علاء الدين "استطاعت السيدة فيروز أن تعبر بصوتها وفنها حدود الجغرافيا، وأن تصبح جزءا من الوجدان العربي والعالمي. لذلك لم تسلم من محاولات نسبتها إلى بلدان أخرى، وكأن عظمتها الفنية ورمزيتها الثقافية تستدعيان البحث عن أصول لها خارج وطنها، ما يجعلنا أكثر اعتزازا بلبنانيتها. ففيروز من أبرز الوجوه التي حملت صورة لبنان إلى العالم، وأسهمت في تشكيل هويته الفنية والثقافية".

ويضيف علاء الدين "في بلد شديد الانقسام، تبرز مفارقة تستحق التأمل قليلا. فقد استخدمت القوى والأحزاب اللبنانية، على اختلاف توجهاتها، أغنياتها في مناسباتها وتجمعاتها، واستعانت بصوتها لشحذ الهمم وتحريك المشاعر، كل وفق قضيته وغايته. وبالرغم من كل ذلك، لم يجرؤ أي فريق على أن يستأثر بها أو يدعي ملكيتها أو ولاءها".



ويكمل رؤيته قائلا: "فيروز اسم علم للجمال واسم علم للبنان، اسم تجاوز حدود الشهرة الفنية ليصبح دلالة ثقافية وإنسانية وعالمية على إبداع وطنها الأم لبنان. تكمن خصوصية هذه التجربة في أن حضور فيروز كان ولم يزل أكبر من قدرة الخلافات على احتوائه. تنازعوا على أصولها، واختلفوا على أغانيها، واستخدموها جميعا، لكنهم لم يستطيعوا أن يستأثروا بها. ففيروز، كالأخوين الرحبانيين، لبنانية لا يملك أحد احتكارها، وعالمية لا يستطيع أحد انتزاعها من لبنان".

من الرمز الوطني إلى الأسطورة

لم تقتصر مكانة فيروز على تأثير أغنياتها، بل امتدت إلى الصورة التي رسمها المشروع الرحباني للبنان، وقدرته على تقديم ملامح ثقافية مشتركة في بلد تتعدد فيه روايات الهوية والانتماء.

في كتابه "الثقافة الشعبية والقومية في لبنان: أمة فيروز والرحابنة"، يتناول الباحث كريستوفر ستون العلاقة بين المشروع الرحباني وتشكّل الهوية الوطنية اللبنانية، معتبرا أن المسرح الموسيقي الذي قدمه الأخوان رحباني مع فيروز أسهم في إنتاج صورة ثقافية عن الأمة اللبنانية. كما تتناول الباحثة أناستاسيا مودستو، في دراستها "فيروز بوصفها رمزا وطنيا"، قدرة تجربتها الفنية على تجاوز الانتماءات الدينية والاجتماعية والتحول إلى رمز تتقاطع عنده هويات متعددة.

ويقترب الصحفي فراس حمية من هذه العلاقة من زاوية شخصية، مستعيدا صورة لبنان التي تختصرها فيروز في تفاصيله اليومية، من صباحات القرى إلى البيوت القديمة، قائلا: "لماذا نحب فيروز؟ ولماذا أصبحت رمزا وطنيا؟ يمكن أن نبدأ بصورة بسيطة جدا: صباح في بحمدون، ومشهد البيوت القديمة، فهل يمكن لهذا الصباح أن يستقيم من دون فيروز؟ هناك تماس بين البيت اللبناني في زحلة وجونية والبترون وبحمدون ودوما وبكفيا وبين صوت فيروز، حتى نشعر كم أصبح هذا الصوت مرادفا لهوية لبنان. لذلك، يبدو هذا التلاحم بين لبنان وفيروز طبيعيا".



ويرى حمية أن تحويل اللبنانيين فيروز إلى أسطورة لم يكن مبالغة، بل نتيجة تجربة فنية استثنائية جمعت الكلمة واللحن والصوت والجهد والحرفة.

ويقول: "كلمات أغانيها وألحانها وصوتها الساحر، وما وراء ذلك من تعب وجهد وإبداع وحرفة فنية عالية، كلها عوامل صنعت هذه الأسطورة. لم نأخذ فنانة عادية ونكرّسها أسطورة، بل أمام فنانة تستحق المكانة التي منحها إياها اللبنانيون، حتى باتوا يربطون هويتهم وانتماءهم بها، تماما كما يرتبطون بالأرزة الموجودة في علم لبنان".

ويضيف حمية أن الشعوب تحتاج إلى رموز تلتقي حولها، وأن فيروز استطاعت أن تكون واحدة من هذه الرموز، وأن تقدم الوجه الجميل للبنان بما يحمله من جمال وإبداع وتنوع، في مقابل صورة البلد المثقل بالحروب والأزمات.

ويضع حمية مجموعة من العوامل التي عززت هذه المكانة، في مقدمتها طبيعة التجربة الفنية لفيروز وابتعادها عن المحاور السياسية والطائفية. ويوضح أن ذلك لا يعني أنها لم تكن تملك رأيا أو توجها، بل إن رؤيتها الفنية، مع الرحابنة، اتجهت نحو لبنان بتنوعه وجماله، من البحر إلى الجبل والثلج. كما يشير إلى أن صوتها وصل إلى المنطقتين الغربية والشرقية خلال الحرب، متجاوزا الحواجز التي فصلت اللبنانيين.

ولا يفصل حمية هذه المكانة عن الانتشار العربي الواسع لأغنياتها، لافتا إلى حب السوريين والمصريين والخليجيين لها،. ويرى أن هذا الحب العربي عزز أيضا شعور اللبنانيين بقيمة هذه الفنانة، وجعلهم أكثر تمسكا بها بوصفها إحدى العلامات التي تميز بلدهم.

ويشير كذلك إلى أغنياتها الوطنية عن لبنان والعواصم العربية، ومنها بيروت ودمشق، وإلى الرومانسية والصور الشعرية التي ميزت أعمالها، فضلا عن البيئة الفنية التي احتضنت تجربتها، من عاصي ومنصور وإلياس الرحباني وصولاً إلى زياد، وأسهمت في بناء هذا الإرث.

ويختصر حمية خصوصية مكانة فيروز في طبيعة المجتمع اللبناني نفسه، حيث لا يتفق أبناؤه على رواية واحدة لتاريخهم أو هويتهم أو موقع بلدهم بين الشرق والغرب، وسط تعدد الانتماءات والطوائف. وفي ظل هذا الاختلاف، بقيت فيروز مساحة مشتركة وصوتا يلتقي عنده اللبنانيون.



حضور يتجاوز الأجيال والحدود

لم يتوقف حضور فيروز عند الأجيال التي عاصرت انطلاقتها. فقد انتقلت أغنياتها إلى المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وبقيت حاضرة لدى اللبنانيين في الداخل والشتات، بما تحمله من صور البيت والقرية واللغة والأماكن والذكريات. أما الأجيال الجديدة، فتتعرف إلى أعمالها بعيدا عن زمن إنتاجها، لتواصل فيروز الوصول إلى مستمعين جدد من دون أن تفقد صلتها بالذاكرة التي صنعت مكانتها.



لبنان الذي يسكن صوت فيروز

ربما لا تستطيع فيروز أن تعيد إلى اللبنانيين بلدا فقدوا كثيرا من ملامحه، ولا أن تزيل الانقسامات التي تراكمت بينهم، لكنها احتفظت بمكانة يصعب فصلها عن علاقتهم بلبنان.

وبعد 92 عاما على ميلادها، تبدو أهمية فيروز أبعد من عدد الأغنيات التي تركتها أو المسارح التي وقفت عليها. إنها حكاية فنانة تحول صوتها إلى جزء من ذاكرة بلد، ومساحة وجدانية لا تحتاج إلى اتفاق سياسي كي تبقى مشتركة. وربما لهذا السبب، كلما ابتعد لبنان عن صورته التي يحبها أبناؤه، عادوا إلى فيروز بحثا عنها.