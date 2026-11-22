خبرني - اختبر باحثون في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ روبوتات مجهرية تساعد الأدوية المذيبة للجلطات على الوصول إلى مواضع يصعب بلوغها داخل الأوعية الدموية، إذ يجري حقن هذه الروبوتات في مجرى الدم ثم يقوم الباحثون بتوجيه حركتها من خارج الجسم بمجال مغناطيسي فتدفع الدواء نحو الجلطة.

هذا واختبر الفريق هذه الروبوتات في نموذج مخبري يحاكي وعاءً دموياً يحتوي على جلطات من دم الخنازير. وهناك، أذاب الدواء الجلطات بمساعدة الروبوتات بسرعة تقارب 10 أضعاف سرعته عند استخدامه وحده.

"التصميم مستوحى من الطبيعة"

استلهم الفريق الفكرة من بكتيريا دقيقة تستعين بهياكل مغناطيسية داخلها لتحديد اتجاهها اعتمادا على المجال المغناطيسي للأرض. وقالت سيمونه شورله، أستاذة الأنظمة الطبية الدقيقة في المعهد، لموقع "لايف ساينس"، إن "التصميم بأكمله مستوحى من الطبيعة". وأوضحت أن ما أثار اهتمام الباحثين هو الطريقة التي تتحرك بها هذه الهياكل عند تعرضها لمجال مغناطيسي دوار.

يشبه كل روبوت رصاصة صغيرة، وفي داخله هيكل صلب من جسيمات متناهية الصغر من أكسيد الحديد، يحيط به غلاف هلامي. وعندما يعرّض الباحثون الروبوتات لمجال مغناطيسي دوار، تتقلب داخل الوعاء وتولّد دوامات صغيرة تدفع الدواء نحو الجلطة. ويساعد الهيكل الصلب على ضبط حركتها، فيما يمنع الغلاف الهلامي التصاقها بعضها ببعض وتجمّعها في كتلة واحدة.



عقبة المليمترات الأخيرة

عندما تسد جلطة أحد الأوعية الدموية، لا يصل الأكسجين إلى الأنسجة بالقدر الكافي، وقد يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية، حسب مكان الانسداد. ويستطيع الأطباء إزالة الجلطة بأدوات طبية، أو إيصال دواء يذيبها إلى مكان قريب منها، لكن المشكلة أن الدواء قد يواجه صعوبة في قطع المليمترات القليلة التي تفصله عن مكان الجلطة.

وتشرح شورله ذلك بتشبيه بسيط: حين ينسد أنبوب داخل شبكة من الأنابيب، يتجه السائل إلى الأنابيب الأخرى المفتوحة لأن المرور فيها أسهل. وبالمثل، قد يتجه الدم إلى مسار آخر، ويحمل معه الدواء بعيداً عن الجلطة. وهنا يأتي دور الروبوتات: فهي تولّد دوامات صغيرة تدفع السائل المحمّل بالدواء نحو الجلطة، بدلاً من أن يضيع في المسارات الجانبية.

تجربة على الخنازير

بعد الاختبار المخبري، جرّب الباحثون التقنية على جلطات في أوعية دموية داخل كلى خنازير حية. وأوضحت شورله أن استخدام الروبوتات مع أحد الأدوية المتداولة ساعد على إعادة تدفق الدم إلى مساحة من أنسجة الكلى أوسع بكثير مما أتاحه الدواء وحده. ويعتزم الفريق إجراء اختبارات سلامة أطول أمدا على حيوانات أكبر حجما قبل الانتقال إلى التجارب البشرية.

كانت اختبارات سابقة على الفئران قد أظهرت أن أكسيد الحديد والمادة الهلامية المحيطة به يتحللان بأمان داخل الجسم خلال أسابيع قليلة. أما تجربة الخنازير فركزت على عودة تدفق الدم، ولم يتابع الباحثون فيها تحلل الروبوتات أو الحالة الصحية للحيوانات بعد ذوبان الجلطات.

وأعلن المعهد نتائج البحث في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني. ولا تزال الدراسة قيد المراجعة العلمية، إذ لم تُنشر نتائجها بعد في مجلة محكّمة.

كذلك تقدمت شورله بطلب براءة اختراع لطريقة تصنيع الروبوتات، التي تعتمد على قطرات سائلة متناهية الصغر يتشكل منها كل جسيم على حدة. وأوضحت أن هذه الطريقة تتيح إنتاج أعداد كبيرة بتكلفة منخفضة، وأن الهدف هو مساعدة الأدوية المستخدمة حاليا على اجتياز أصعب جزء من رحلتها، أي المليمترات الأخيرة قبل وصولها إلى الجلطة.