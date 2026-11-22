خبرني - قد لا يحتاج بعض المصابين بارتفاع ضغط الدم الناجم عن اضطراب هرموني إلى جراحة لاستئصال الغدة الكظرية، وفق نتائج دراسة جديدة تشير إلى أن تناول دواء لفترة محدودة قد يحقق تحسناً يستمر حتى بعد التوقف عنه.

وتتناول الدراسة حالة "فرط الألدوستيرون الأولي"، وهي سبب هرموني يُقدّر أنه مسؤول عن 5% إلى 10% من حالات ارتفاع ضغط الدم. وتحدث عندما تنتج الغدد الكظرية كميات مفرطة من هرمون الألدوستيرون، ما يدفع الكليتين إلى الاحتفاظ بمزيد من الصوديوم، ويرفع ضغط الدم.

ويعتمد علاج الحالة حالياً على أدوية للسيطرة على الضغط، أو جراحة لاستئصال الغدة الكظرية المصابة في بعض الحالات. لكن بحثاً بقيادة جامعة كوين ماري في لندن يطرح نهجاً علاجياً قد يغيّر هذه الخيارات، بحسب تقرير نشره موقع "SciTech Daily".



استمرار التحسن بعد التوقف عن الدواء

نُشرت النتائج في مجلة "New England Journal of Medicine"، وتناولت متابعة 14 مريضاً عولجوا في 8 مراكز بالولايات المتحدة، بعد مشاركتهم في دراسة سابقة اختبرت فئة جديدة من الأدوية تستهدف إنزيم تخليق الألدوستيرون.

ويُعرف هذا النهج باسم "التثبيط المطوّل لإنزيم تخليق الألدوستيرون" (EASI)، ويعتمد على حجب الإنزيم المسؤول عن إنتاج الهرمون، بهدف الحد من فرط إنتاجه المسبب لارتفاع ضغط الدم.

وتلقى المرضى العلاج لمدة تراوحت بين 6 و12 شهراً، ثم تابع الباحثون مستويات الهرمونات وقياسات ضغط الدم لمدة تصل إلى عامين بعد انتهاء العلاج.

وأظهرت النتائج استمرار التحسن بعد التوقف عن تناول الدواء؛ إذ ظل المؤشر الرئيسي لفرط إنتاج الألدوستيرون أقل بنسبة 99% من مستواه قبل العلاج، كما انخفض ضغط الدم بمتوسط 25 نقطة. ووصل نحو ربع المشاركين إلى مستويات طبيعية من ضغط الدم دون الحاجة إلى أدوية أخرى.

هل يختفي مصدر إنتاج الهرمون؟

يرجح الباحثون أن العلاج المطوّل قد لا يكتفي بتثبيط إنتاج الألدوستيرون مؤقتاً، بل ربما يؤثر في الخلايا المسؤولة عن إفرازه.

ويستند هذا الاحتمال إلى تجربة أُجريت على الفئران عام 2005، أظهر فيها حذف الجين المسؤول عن إنتاج الإنزيم اختفاء الخلايا المنتجة للألدوستيرون. ويبحث العلماء الآن ما إذا كان حجب الإنزيم لفترة طويلة قد يؤدي إلى تأثير مشابه لدى البشر.

تجنب الجراحة

وقال الباحث الرئيسي وأستاذ ارتفاع ضغط الدم الصماوي في جامعة كوين ماري، موريس براون، إن النتائج تثير احتمال أن يحقق مسار دوائي محدود المدة تحسناً طويل الأمد، وربما يتيح لبعض المرضى تجنب الجراحة.

من جانبه، وصف ماسون فريمان، أستاذ الطب في كلية الطب بجامعة هارفارد، نتائج المتابعة بأنها استثنائية، مشيراً إلى أن استمرار التحسن بعد انتهاء العلاج يفتح الباب أمام احتمال علاج بعض المرضى بحبة يومية لفترة محدودة، بدلاً من الخضوع لفحوص تشخيصية معقدة وجراحة كبرى.

تجربة أكبر لاختبار احتمال الشفاء

يعمل الباحثون حالياً على تجربة سريرية أكبر تُعرف باسم "ELIXIR"، للتحقق مما إذا كان العلاج المطوّل قادراً على تحقيق تحسن دائم لدى المصابين بفرط الألدوستيرون الأولي.

وستستخدم التجربة تقنيات التصوير الجزيئي للغدتين الكظريتين، بهدف معرفة ما إذا كان العلاج يؤدي بالفعل إلى اختفاء الخلايا المنتجة للألدوستيرون.

لكن النتائج الحالية لا تزال أولية، إذ اقتصرت المتابعة على 14 مريضاً، ولا تكفي لإثبات أن العلاج يحقق الشفاء أو يغني عن الجراحة لدى جميع المصابين. لذلك، يحتاج النهج الجديد إلى اختبارات أوسع قبل اعتماده بديلاً علاجياً، رغم ما يحمله من آمال لتغيير طريقة التعامل مع هذا السبب الهرموني لارتفاع ضغط الدم.