خبرني - قد يتجاوز دور فيتامين "سي" (Vitamin C) دعم وظائف الجسم اليومية، إذ تشير دراسة جديدة من جامعة ووترلو الكندية إلى أنه قد يحد من تكوّن مواد يُحتمل أن تكون مسرطنة داخل الجهاز الهضمي.

وباستخدام نموذج رياضي، درس الباحثون التفاعلات الكيميائية التي تحدث أثناء الهضم، وكيف يمكن لفيتامين "سي" (Vitamin c) التأثير فيها، خصوصاً عند تناول أطعمة تحتوي على النيترات والنيتريت، مثل اللحوم المصنّعة وبعض الخضراوات، بحسب تقرير نشره موقع "Science Daily".

مركبات غذائية قد تتحول إلى مواد ضارة

توجد النيترات والنيتريت بصورة طبيعية في بعض الأطعمة، كما تُستخدم في تصنيع وحفظ اللحوم المقددة، مثل البيكون والسلامي. ورغم أن هذه المركبات تؤدي وظائف مهمة في الجسم، فإنها قد تدخل في تفاعلات كيميائية داخل المعدة تُعرف باسم "النترزة"، ويمكن أن ينتج عنها مركبات يُشتبه في ارتباط بعضها بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

وتُعد هذه التفاعلات محوراً لاهتمام الباحثين منذ سنوات، خصوصاً مع تضارب نتائج الدراسات بشأن العلاقة بين التعرض للنيترات والنيتريت وخطر الإصابة بالسرطان.

كيف يوقف فيتامين "سي" التفاعلات الضارة؟

طوّر الباحثون نموذجاً رياضياً لمحاكاة انتقال النيترات والنيتريت داخل الجسم وتحولاتهما الكيميائية، مع مراعاة التفاعلات التي تحدث في الغدد اللعابية والمعدة والأمعاء الدقيقة والبلازما.

وأظهرت المحاكاة أن وجود فيتامين "سي" (Vitamin c) قد يحد من تفاعلات النترزة، وبالتالي يقلل تكوّن بعض المركبات الضارة المحتملة.

وقال غوردون ماكنيكول، الباحث في الرياضيات التطبيقية والمؤلف الأول للدراسة، إن وجود فيتامين "سي" (Vitamin c) في النظام الغذائي قد يساعد على تفسير التباين في نتائج الأبحاث السابقة بشأن مخاطر النيترات والنيتريت.

ومن الأمثلة التي تناولها الباحثون الخضراوات الورقية، مثل السبانخ، التي تحتوي طبيعياً على النيترات وفيتامين "سي" (Vitamin c) معاً. ووفقاً للنموذج، قد يحد الفيتامين من التفاعلات الكيميائية المرتبطة بتكوّن المركبات الضارة، وهو ما قد يفسر بعض النتائج التي رصدت آثاراً صحية إيجابية لهذه الأطعمة.

هل يفيد تناول المكملات بعد الوجبات؟

بحث العلماء أيضاً توقيت تناول مكملات فيتامين "سي" (Vitamin c)، وأشارت المحاكاة إلى أن تناوله بعد الوجبات قد يقلل بدرجة معتدلة تكوّن نواتج النترزة، خصوصاً عند تناول أطعمة تحتوي على النيترات والنيتريت، مثل اللحوم المصنّعة.

لكن هذه النتيجة لا تعني أن تناول المكملات يضمن الحماية من أضرار اللحوم المقددة، أو أنه يعوّض عن تقليل استهلاكها.

نتائج واعدة

يرى الباحثون أن النموذج يوفر خريطة لفهم العوامل التي تتحكم في تكوّن هذه المركبات، وقد يساعد في تصميم تجارب مستقبلية تدرس تأثير كمية النيترات ومضادات الأكسدة وتوقيت الوجبات، إلى جانب ظروف المعدة ونشاط ميكروبيوم الفم.

وقالت أستاذة الرياضيات التطبيقية، أنيتا لايتون، إن النتائج يمكن أن توجه الأبحاث المخبرية والسريرية المقبلة، وتساعد على تحديد الظروف التي تزداد فيها تفاعلات النترزة.

ومع ذلك، تظل النتائج قائمة على محاكاة رياضية، ولا تثبت أن تناول فيتامين "سي" (Vitamin c) يقلل خطر الإصابة بالسرطان لدى البشر. ولا تزال هناك حاجة إلى تجارب مخبرية وسريرية للتحقق من هذه الفرضية