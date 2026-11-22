خبرني - قلب ريال مدريد تأخره بهدف أمام ضيفه سيلتا فيغو إلى فوز بنتيجة 2-1، السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبدأ سيلتا فيغو التسجيل مبكرا عبر بابلو دوران في الدقيقة السادسة، مستغلا هفوة دفاعية في صفوف الفريق الملكي، فيما أهدر الفرنسي كيليان مبابي ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، أدرك الإنجليزي جود بيلينغهام التعادل لريال مدريد في الدقيقة 66، قبل أن يسجل كارلوس إيسبي هدف الفوز في الدقيقة 85، ليحصد الفريق الملكي ثلاث نقاط من المواجهة.