خبرني - بالتزامن مع إعلان مجلة "ناشونال جيوغرافيك" (NatGeo)، التي تعد الأولى في مجالات السفر والطبيعة والاستكشاف منذ تأسيسها عام 1888، قائمة تضم 25 وجهة اختارها الخبراء للسفر في العالم عام 2027 وخوض تجربة مثيرة، يعود منها السائح "شخصا جديدا"، كشفت شركة "لونلي بلانيت" (Lonely Planet)، الأشهر في مجال نشر الكتب الإرشادية السياحية، عن قائمة بأفضل 50 وجهة سياحية لعام 2027، "تعكس التوجه المتزايد نحو البحث عن تجارب سفر أكثر عمقا ومعنى".

ووفقا لـ"سي إن إن"، قالت نيتيا تشامبرز، المديرة التحريرية في "لونلي بلانيت"، إن الوجهات السياحية المرشحة لعام 2027 تعد بـ"تجربة مذهلة، تشعرك بأنك في عالم آخر"، وإنها تلبي تطلعات المسافر العصري بتنوع الرحلات التي تتيحها.



وفيما يلي مجموعة من الوجهات التي اختارتها شبكة عالمية من خبراء السفر والكتاب والمستكشفين.

(الأقصر) مصر

في الثاني من أغسطس/آب 2027، سيجذب "كسوف القرن"، الذي سيستمر ست دقائق، حشودا من عشاق الفلك إلى مدينة الأقصر.

وتمتد المدينة على ضفتي نهر النيل، حيث يمكنك استكشاف معابد الكرنك التي يعود تاريخها إلى 3 آلاف عام، والتحليق فوقها بمنطاد مع بزوغ الفجر.

ويمكنك أيضا التجول بين المعابد والسير في طريق الكباش، ثم زيارة معبد الأقصر بعد غروب الشمس، حيث تضفي الأضواء الكاشفة طابعا دراميا على جدرانه المزينة بالنقوش الهيروغليفية. وبعد التنقل في المدينة، يمكنك الإبحار في النيل على متن مركب شراعي، أو الانطلاق في رحلة نيلية هادئة تستغرق أربع ليال وتتجه جنوبا نحو أسوان.

وتعد الفترة الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول إلى أبريل/نيسان الأنسب للزيارة، إذ تتميز بنهار دافئ وأمسيات باردة، مما يجعل استكشاف المعابد أكثر متعة. أما من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب، فتتجاوز درجات الحرارة 38 درجة مئوية. وفي هذه الفترة، يفضل بدء الجولات السياحية عند الفجر لتجنب الازدحام، ويمكن للزوار الاستفادة من انخفاض أسعار الإقامة.

(عمان) سلطنة عُمان

لطالما جذبت عُمان المسافرين الباحثين عن المغامرة بفضل تنوع تضاريسها، من سواحلها الطويلة وسلاسلها الجبلية الشاهقة إلى أوديتها الوعرة وواحاتها الغناء وصحاريها الشاسعة.

وإلى جانب جمالها الطبيعي، تزخر عُمان بتقاليد راسخة وتراث غني، وتضم مدنا تجمع بين الأصالة والطابع العصري.

ولجبالها المهيبة وصحاريها التي تداعبها الرياح وسواحلها البكر، تعد عُمان "الخيار الأمثل" لمن يرغبون في استكشاف الوجه العصري لشبه الجزيرة العربية والتعرف عن قرب على تراثها.

لكن أكثر ما يظل عالقا في الذاكرة عند زيارة هذا البلد هو "لقاء الشعب العُماني المضياف، الذي يضع حفاوة استقبال الزوار في مقدمة قيمه الأصيلة"، كما تقول الكاتبة والمستكشفة الإسبانية جيني ووكر.



(الرباط) المغرب

الرباط، عاصمة المغرب المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، لما تتميز به من مزيج فريد بين الأصالة والمعاصرة، حيث ينسجم عدد كبير من مواقعها التاريخية بسلاسة مع تخطيط عمراني حديث ومبهر.

وإلى جانب المواقع الأثرية المحفوظة بشكل رائع، تزخر الرباط بثقافة نابضة بالحياة، بشواطئها الرملية، ودور السينما، والمعارض الفنية، والمطاعم والمتاجر، والمهرجانات. وتُعد الأفضل لقضاء يوم في استكشاف المواقع التاريخية، والاستمتاع بركوب الأمواج، ومشاهدة غروب الشمس.

إنها مدينة ممتعة، بشوارعها المظللة بالأشجار، ومساحاتها الخضراء المُعتنى بها، وهندستها المعمارية الرائعة، وشبكة الترام الحديثة التي تربط أحياءها التي يسهل التنقل فيها سيرا على الأقدام.

كما تُولي المدينة اهتماما كبيرا بالزوار، بسكانها الودودين البالغ عددهم قرابة مليوني نسمة، مما يمنحها طابعا أصيلا، وأقل ازدحاما بالسياح، مقارنة بمدن مغربية أخرى.



(باتانغ آي) ماليزيا

إذا كنت تبحث عن إثارة التجول في برية خضراء تعج بأصوات طيور "أبو قرن"، وغيرها من أصوات الطبيعة، فاتجه شرقا بضع مئات من الكيلومترات، حيث حديقة "باتانغ آي" الوطنية، وهي جزء من منطقة شاسعة لا تزال تحتفظ بطابعها البكر، وتُعرف بـ "قلب بورنيو". وجزيرة بورنيو، تشكلت بسبب الأنهار، التي أثرت في المجتمعات الأصلية والحياة البرية التي اعتمدت على الممرات المائية للاستقرار في قلب الغابات المطيرة الشاسعة.

وانطلق في رحلة على متن قارب طويل عبر مياه بحيرة "باتانغ آي" ذات اللون الأخضر الداكن، لمشاهدة قردة "الأورانجوتان" في بيئتها الطبيعية، والتعرف على شعب "الإيبان" الذين يعيشون في هذه المنطقة النائية التي تمثل موطن أسلافهم. والوصول إلى هناك بحد ذاته مغامرة؛ فبينما تجلس في قارب طويل، تنساب بك المياه عبر بحيرة "باتانغ آي"، لتشاهد مساحات الغابات المطيرة الممتدة على طول الضفاف، وتمر بأشجار غمرتها المياه وجزر صغيرة نائية؛ وتشعر بأنك تركت عالم الحداثة خلف ظهرك.

(أستانا) كازاخستان

في سهول كازاخستان الشمالية التي تعصف بها الرياح، تبرز العاصمة أستانا النابضة بالحياة من بين الأعشاب، كأنها "رؤية من المستقبل، ونموذج جريء للعمارة العالمية في القرن الحادي والعشرين، انبثق بشكل مذهل من قلب آسيا الوسطى"؛ كما تقول آنا كامينسكي، الكاتبة في مجال السفر.

تأسست أستانا عام 1830 لتكون مركزا روسيا محصنا في سهول كازاخستان الواسعة الخالية من الأشجار، وخضعت منذ ذلك الحين لعمليات إعادة تشكيل متكررة حتى أصبحت اليوم مدينة عصرية تزداد معالمها العمرانية إبهارا عاما بعد عام، وتبدو من الناحية البصرية مزيجا يجمع بين الطرز الآسيوية والغربية والسوفياتية والرؤى المستقبلية؛ وذلك بفضل الثروات التي تزخر بها كازاخستان من النفط والغاز والمعادن.

وباعتبارها البوابة الرئيسية لشمال كازاخستان، تستحق أستانا الاستكشاف قبل الانطلاق نحو وجهات أخرى بارزة في هذا الجزء من البلاد؛ مثل حديقة "بوراباي" الوطنية الطبيعية الغنية بالبحيرات، أو حديقة "كورغالجين" الوطنية التي تعج بالطيور، أو مدينة "سيمي"، وجبال "ألتاي".



(حديقة تسافو الوطنية) كينيا

حديقة "تسافو" الوطنية، التي تُعد ملاذا للحياة البرية في شرق أفريقيا منذ عام 1948، هي أكبر منطقة محمية في كينيا، وتمتد على مساحة هائلة تبلغ 21 ألف كيلومتر مربع بين نيروبي والساحل الكيني.

وتبعد "تسافو" عن العاصمة نيروبي 4 ساعات بالقطار، وتقدم تجربة برية تلامس الروح؛ من خلال مشاهدة سهول السافانا الشاسعة ذات التربة الحمراء، وقطعان الفيلة الضخمة، والتكوينات البركانية المذهلة.

وتعتبر -بشقيها الشرقي والغربي- موطنا لما يُعرف بـ"الخمسة الكبار" في أفريقيا، وهم: الأسود، والفهود، والفيلة، ووحيدو القرن، والجاموس الأفريقي.

وبينما تشتهر "تسافو الغربية" بالتلال الشاهقة وتدفقات الحمم البركانية، ووحيد القرن الأسود، والينابيع الطبيعية، تتميز "تسافو الشرقية" بمساحات شاسعة من الأراضي العشبية المفتوحة، وبالأسود الضخمة التي تفتقر إلى اللبَد حول الرقبة. لكن ثراءهما بالحياة البرية وقربهما من مدينتي نيروبي ومومباسا، يجعلان منهما وجهة لا بد من زيارتها لعشاق السفاري.

مالاوي

تلك الدولة الصغيرة غير الساحلية الواقعة في شرق أفريقيا، توفر مسارا أكثر هدوءا لخوض تجارب برية طبيعية دون زحام؛ في أفضل مناطق الحياة البرية بمالاوي، مثل "متنزه ليووندي" الوطني، و"محمية ماجيتي" للحياة البرية، وكلاهما موطن لما يعرف بالخمسة الكبار: الأسود، والفهود، والفيلة، ووحيدو القرن، والجاموس الأفريقي.

كما توفر رحلات الحياة البرية في كلا المنطقتين، مشاهدة سهلة وممتعة لأعداد ضخمة من الطيور والظباء، مثل الظبي النحيف والظبي الأسود، بقرونه التي تشبه المناجل، وهي تتجول في الغابات والمراعي.

وكذلك، تضيف "بحيرة مالاوي" بعدا إضافيا لرحلة السفاري، حيث توفر شواطئها الرملية خلفية هادئة وخلابة للتجديف والإبحار والغطس. ثم هناك "جبل مولانجي" المسجل ضمن التراث العالمي بوصفه أحد أكبر الجبال في العالم، إذ يبلغ ارتفاعه 9849 قدما، ويكافأ من يتسلقه بمناظر برية مرتفعة لم يمسها أحد؛ عبر مسارات تستغرق بين 3 ساعات و3 أيام، مع التخييم على طول الطريق. ويوجد مرشدون خبراء في قمم الجرانيت الدرامية والشلالات والغابات، يروون قصة ارتباط الجبل بشعوب ياو، ومانغانجا، ولومووي، الذين عاشوا في المنطقة قرونا ويعتقدون أن الجبل هو موطن أرواح أجدادهم.



10 مدن أوروبية تتصدر قائمة أكثر مدن العالم هدوءا

للباحثين عن وجهات مثالية للهروب من الضجيج، ذكرت شبكة "يورونيوز" 10 وجهات أوروبية احتلت المراكز العشرة الأولى ضمن تصنيف "أكثر مدن العالم هدوءا لعام 2027″، وجاءت مدينة البندقية في إيطاليا، ولشبونة في البرتغال، وأمستردام في هولندا؛ في المراتب الثلاث الأولى.

ورغم هيمنة أوروبا على المراكز العشرة الأولى، فقد اقترحت خبيرة السفر سارة رودريغيز، مدنا هادئة مفضلة في قارات أخرى، لمن يرغبون في استكشاف وجهات أبعد؛ شملت: "هوي آن" في فيتنام، و"نيومكسيكو" في الولايات المتحدة، و"باراتي" في البرازيل، و"نيلسون" في نيوزيلندا.