خبرني - قد لا يقتصر تأثير روتينك الصباحي على مستوى نشاطك وتركيزك، بل يمكن أن يمتد إلى الطريقة التي يستجيب بها جسمك للأدوية. فتناول القهوة أو المكملات الغذائية، واختيار أطعمة معينة للإفطار، وحتى ممارسة التمارين الرياضية المكثفة، قد تؤثر في امتصاص بعض العلاجات أو استقلابها، ما ينعكس على فاعليتها.

وفيما يلي أربع عادات صباحية تستحق الانتباه عند تناول الأدوية، بحسب تقرير نشره موقع "Health".



1. شرب القهوة مع الأدوية

تشير دراسات إلى أن تناول القهوة بالتزامن مع بعض الأدوية قد يؤثر في امتصاصها وتكسيرها وتوزيعها داخل الجسم. ويُعزى ذلك جزئياً إلى الكافيين الموجود في القهوة وبعض أنواع الشاي، مثل الشاي الأخضر.

وقد يرتبط الكافيين بانخفاض فاعلية بعض أدوية السكري ومضادات الاكتئاب، مثل "إسيتالوبرام"، إضافة إلى دواء "ميثوتريكسات" المستخدم في علاج حالات مرضية مختلفة، وأدوية الغدة الدرقية.

وإذا كنت تتناول دواءك فور الاستيقاظ، فقد يكون من الأفضل ترك فاصل زمني يتراوح بين ساعة وساعتين قبل شرب القهوة أو المشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين. لكن المدة المناسبة تختلف باختلاف الدواء، لذلك يُنصح بسؤال الطبيب أو الصيدلي عن التوقيت الآمن.

2. تناول المكملات الغذائية صباحاً

قد يبدو تناول الفيتامينات والمكملات مع بداية اليوم عادة صحية، لكنه قد يؤثر في فاعلية بعض الأدوية عند الجمع بينهما.

فبعض المكملات يمكن أن تغير طريقة امتصاص الجسم للأدوية أو استقلابها أو التخلص منها، ما قد يؤثر في تركيزها وفاعليتها.

فعلى سبيل المثال، قد يتداخل الشاي الأخضر مع بعض أدوية القلب، مثل "نادولول". كما أظهرت دراسة على الحيوانات أن مستخلص عشبة "غولدنسيل" قد يقلل امتصاص الجسم لدواء "ميتفورمين" المستخدم لعلاج السكري بنسبة 25%.

كذلك، يمكن لمكملات شائعة مثل الحديد والكالسيوم أن ترتبط ببعض الأدوية، ومنها المضادات الحيوية، ما يقلل امتصاصها وفاعليتها.

3. نوعية الطعام في وجبة الإفطار

لا تؤثر الأطعمة الصباحية في الجسم وحده، بل قد تغير أيضاً طريقة امتصاص بعض الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم.

فالحليب، على سبيل المثال، يحتوي على الكالسيوم الذي قد يرتبط ببعض الأدوية، مثل هرمون الغدة الدرقية "ثيروكسين"، ويؤثر في امتصاصها.

كما أن كمية الطعام وقوامه قد يؤثران بصورة مباشرة أو غير مباشرة في امتصاص الدواء. وقد تقلل وجبة الإفطار الغنية بالدهون من كمية بعض الأدوية التي يمتصها الجسم، ما قد يضعف تأثيرها.

لكن بعض الأدوية يُنصح بتناولها مع الطعام، ومنها مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الإيبوبروفين والأسبرين، وبعض أدوية السكري والمضادات الحيوية. لذلك، لا ينبغي تناول الدواء على معدة فارغة أو مع الطعام دون مراجعة تعليماته. وإذا كنت تشعر بانزعاج في المعدة عند تناول الدواء دون طعام، يمكنك سؤال الطبيب عن إمكانية تناول وجبة خفيفة، مثل قطعة من البسكويت.

4. ممارسة تمارين صباحية مكثفة

يساعد النشاط البدني على تحسين الصحة العامة، وقد يقلل أيضاً خطر بعض الآثار الجانبية للأدوية. لكن ممارسة التمارين العنيفة قد تقلل تدفق الدم إلى الأعضاء الداخلية، كما ارتبطت بتأخر امتصاص بعض الأدوية.

وقد تكون التمارين متوسطة الشدة، مثل المشي السريع أو التمارين المائية، خياراً مناسباً للحفاظ على اللياقة دون التأثير بشكل كبير في مفعول الأدوية.

أما إذا كنت تتناول أدوية للقلب أو للسيطرة على ضغط الدم، فمن الأفضل استشارة الطبيب بشأن نوع النشاط البدني وشدته، لتحديد التمارين المناسبة لحالتك وتجنب أي تداخلات محتملة.

استشر الطبيب لتنظيم روتينك الصباحي

لا يعني ذلك ضرورة التخلي عن القهوة أو المكملات أو التمارين الرياضية، بل إن توقيت تناولها وطبيعة الدواء المستخدم عاملان أساسيان. لذلك، احرص على مراجعة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة الأطعمة والمشروبات والمكملات التي قد تتداخل مع علاجك، والفاصل الزمني المناسب بينها وبين جرعات الدواء.