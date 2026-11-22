خبرني - احتفل الفنان المصري محمد رمضان بتحقيق أغنيته الجديدة "لو أنت ناوي أنا عشماوي" أكثر من 6 ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، معبّراً عن احتفاله بالإنجاز بتعليق ساخر.



وكتب صاحب أغنية "نمبر ون": "لو أنت ناوي أنا عشماوي كسرت الـ6 مليون يا ليفة🧽🤣" مع إيموجي لأداة تُستخدم للاستحمام وفرك الجسم، في إشارة إلى تجاوز الأغنية حاجز 6 ملايين مشاهدة، فيما لم يفهم من المقصود بـ"الليفة".

وتجمع الأغنية رمضان بالمطرب بيسي سيجنال في دويتو غنائي طُرح عبر يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية، وتتضمن كلمات الأغنية عبارات قائمة على المقارنة والتحدي، من بينها: "لو أنت شارع أنا مدينة»"، و«"و أنت مركب أنا مارينا"، و"لو أنت تانك أنا بنزينة"، وصولاً إلى اللازمة الرئيسية «لو أنت ناوي أنا عشماوي".



أتى هذا المنشور، بعدما نشر رمضان عبر حسابه على "فيسبوك": "ما شاء الله تراك (لو أنت ناوي أنا عشماوي) بيجري دلوقتي ع التريند من غير ما أوزع لحمة.. اكتفينا فقط بتوزيع الأغنية، التراك عمل كده؟! أمال مسلسل عشماوي نفسه هيعمل إيه؟!".

وقصد محمد رمضان بمنشوره أحمد العوضي، الذي قام منذ أيام بتوزيع اللحوم على أهالي منطقته التي تربى بها، ليرد العوضي سريعاً بجملة: "أوزع لحمة أفضل من لبس البدلة.. يا بلبل العرب"، قاصداً بذلك الأزمة التي تعرض لها محمد رمضان، بارتدائه زياً غير مناسب بإحدى حفلاته.

في حين، تسبب ذلك الصراع في تدخل الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، خاصة مع استياء الجمهور من تصرفات محمد رمضان وأحمد العوضي، وطلب زكي منهما عدم التمادي في التراشق بالألفاظ، والالتزام بالقيم المهنية والحفاظ على المظهر العام لنجوميتهما.

شرارة الأزمة

يذكر أن شرارة الأزمة انطلقت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمنشور كتبه الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي قال خلاله "3 سنين كله عمل اللي عنده.. دلوقتي ششششش عشماوي حضر"، مرفقاً وسم "رمضان يجمعنا 2027"، في إشارة إلى عودته المرتقبة إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب عن السباق الرمضاني منذ عرض مسلسل "جعفر العمدة" عام 2023.

في المقابل، كتب العوضي عبر حسابه: "المكان اللي انتو راجعين عليه احنا طبعنا عليه"، مذيلاً منشوره باسم "سلطان الديب"، الشخصية التي يقدمها في مسلسله الجديد المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2027.

يذكر أن محمد رمضان يشارك في سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل "عشماوي"، بينما يقدم أحمد العوضي مسلسل "سلطان الديب".