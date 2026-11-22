خبرني - عادت قضية حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد الشناوي، إلى الواجهة مجدداً، بعدما خرجت فتاة تُدعى رنا، لتجدد ادعاءاتها بوجود علاقة عاطفية وزواج عرفي بينها وبين اللاعب، رغم نفيه السابق لهذه المزاعم.

وأكدت رنا.أ في تصريحات صحافية وجود علاقة عاطفية تربطها باللاعب، وأن الزواج العرفي تم بحضور عدد من المقربين من النجم المصري وبعض المحامين.

كما أعلنت إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة في مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، مشيرة إلى تحديد جلسة لنظر الدعوى مطلع ديسمبر المقبل.

عقد الزواج.. و 4 شهود

وقالت الفتاة إن علاقتها بمحمد الشناوي بدأت خلال دراستها بكلية الألسن في جامعة عين شمس، بعدما اعتادت زيارة مقر النادي الأهلي بالجزيرة لالتقاط الصور مع اللاعبين، مشيرة إلى أن العلاقة تطورت إلى ارتباط عاطفي، قبل أن يتزوجا عرفياً، وفق روايتها.

كما أضافت أن الشناوي رفض التقدم لزواجها رسمياً في البداية بسبب خلافات مع طليقته آنذاك، واتفق معها على إعلان الزواج لاحقاً، موضحة أن عقد الزواج شهد عليه أربعة أشخاص، بينهم محاميان، وأن العلاقة استمرت نحو عام، كانت تتردد خلاله على شقته بمنطقة التجمع الخامس.

حذف واختراق.. محاولات لاحتواء الأزمة

وأشارت إلى أنها طلبت منه أكثر من مرة إعلان الزواج رسمياً أمام أسرتها، لكنها فوجئت لاحقاً بتهربه منها ورفضه التواصل معها، ما دفعها إلى نشر صور تجمعهما عبر حسابها على "إنستغرام"، قبل أن تتراجع وتحذف المنشورات، وتعلن أن الصفحة مفبركة، وفق ما ذكرته.

وتابعت أنها أنكرت خلال التحقيقات وجود علاقة باللاعب، وأقرت بفبركة الصور، كما ادعت تعرض حسابها للاختراق، في محاولة لاحتواء الأزمة، لكنها فوجئت باتخاذ إجراءات قانونية ضدها بتهمة التشهير.

نسخة وحيدة من عقد الزواج العرفي

وكشفت أنها أقامت دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة، موضحة أنها لا تملك نسخة من عقد الزواج العرفي، إذ توجد النسخة الوحيدة لدى الشناوي، كما ادعت أنه حصل على هاتفها الذي يتضمن مستندات تتعلق بالعلاقة.

وأضافت أنها حررت محضراً في قسم شرطة التجمع الخامس بشأن تهديدات قالت إنها تلقتها، مشيرة إلى إحالة المحضر إلى النيابة العامة للتحقيق.

واختتمت رنا تصريحاتها بالمطالبة باستدعاء الشناوي للتحقيق، وعرضهما على الطب الشرعي، والاستماع إلى الشهود أمام محكمة الأسرة، معربة عن أملها في إثبات ما تدعيه بشأن الزواج.



تأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار الإجراءات القانونية بحق الفتاة، على خلفية اتهامها بالتشهير باللاعب، إذ من المقرر النطق بالحكم في القضية يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتعود بداية الواقعة إلى يوليو/تموز الماضي، عندما نشرت الفتاة صوراً تجمعها بالشناوي، مدعية وجود زواج عرفي بينهما، فيما أثارت المنشورات جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يخرج الشناوي نافياً وجود أي علاقة عاطفية أو زواج بينهما، مؤكداً أن الصور المتداولة مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ووصف ما حدث بأنه محاولة لابتزازه عاطفياً.

بلاغ تشهير

وعلى خلفية الواقعة، تقدم المحامي محمد واصل، دفاع الشناوي، ببلاغ ضد الفتاة بتهمة التشهير، قبل أن تلقي الأجهزة المختصة القبض عليها للتحقيق معها.

وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيلها على ذمة القضية، قبل إحالتها إلى المحاكمة بتهمة التشهير، وتحديد جلسة 28 نوفمبر/تشرين الثاني للنطق بالحكم.