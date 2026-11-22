خبرني - عزز المنتخب الوطني لسباحة الزعانف حصيلته في الجولة الختامية لكأس العالم المقامة في مدينة غليفيتسه البولندية، بإضافة أربع ميداليات جديدة، بواقع فضيتين وبرونزيتين، خلال منافسات اليوم الثاني، ليرفع رصيده إلى خمس ميداليات.

وجاءت الميداليات الأربع ضمن الفئة العمرية (16–17 عاما)، إذ نال آدم أبو عنزة فضية سباق 200 متر مونو، فيما أحرزت تولين الحرازنة فضية سباق 800 متر وبرونزية سباق 200 متر مونو، وأضاف أوس الذويب برونزية سباق 200 متر زعانف مزدوجة.

وكانت الحرازنة قد استهلت حصيلة المنتخب في البطولة بفضية سباق 1500 متر مونو خلال منافسات اليوم الأول، لترفع رصيدها الشخصي إلى ثلاث ميداليات، بواقع فضيتين وبرونزية.

وبذلك، أضاف أبو عنزة فضية والذويب برونزية إلى رصيد المنتخب، فيما واصلت الحرازنة تألقها بثلاث ميداليات في البطولة.