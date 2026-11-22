خبرني - فيما تراوح الجهود الدبلوماسية مكانها بين واشنطن وطهران، صادق الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على خطط عسكرية مشتركة، تحسباً لاحتمال اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران، وفق ما نقلته القناة الـ13.

و قال ضابط إسرائيلي رفيع المستوى للقناة الإسرائيلية، إن تل أبيب تنتظر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إيران.

وكان مصدر رفيع كشف أن المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران لا تزال تراوح مكانها رغم كثافة الاتصالات التي يجريها الوسطاء.

كما أوضح أن عقدة المفاوضات كانت ولا تزال تتمحور حول مصير اليورانيوم المخصب، في ظل تمسك كل من واشنطن وطهران بموقفيهما رغم المقترحات التي طرحها الوسطاء لتقريب وجهات النظر.

إذ يصر الجانب الأميركي على وجود خطة واضحة للتخلص من اليورانيوم المخصب، إلى جانب الحصول على ضمانات مكتوبة بعدم استئناف عمليات التخصيب مستقبلاً. في المقابل، ترفض إيران إخراج مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، وفق المصدر.

وختم المصدر مشيراً إلى أن الوسطاء لم يحصلوا حتى الآن على ضمانات بعدم عودة التصعيد العسكري.

بالمقابل، أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار عن أمله في التوصل إلى اتفاق وشيك بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن المجتمع الدولي لا يستطيع تحمل استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط لفترة طويلة.

وقال دار، في مقابلة تلفزيونية اليوم السبت: "أنا متفائل، وأتوقع بالتأكيد أن نحقق هذا الهدف عاجلا أم آجلا، وآمل أن يكون ذلك عاجلا. فالعالم لا يستطيع تحمل المزيد من ذلك. انظروا إلى اضطرابات سلاسل إمدادات الطاقة، وارتفاع الأسعار، ومعاناة الشعوب، فحتى في بلدنا يعاني الشعب"

يأتي ذلك، فيما دخل الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران يومه ال130، في وقت تتصاعد فيه الهجمات الإيرانية على السفن التجارية وناقلات النفط.

كانت الولايات المتحدة فرضت الحصار البحري على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية عقب انهيار المفاوضات بين واشنطن وطهران في يوليو الماضي، بما يتضمن اعتراض السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها.