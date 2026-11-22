خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى السبت المرحوم بإذن الله تعالى الحاج علي حسن محمد أبو سيف (أبو أشرف)، عن عمرٍ ناهز الثمانين عاماً.

وسيُصلّى على جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر يوم الأحد الموافق 22/11/2026 في مسجد حذيفة بن اليمان – طبربور

موقع المسجد:

https://maps.app.goo.gl/2SZjHed79cuFS1Ud9

ويُوارى الثرى في مقبرة شمال عمّان

موقع المقبرة:

https://maps.app.goo.gl/AgKKfHR28XN9dd746

تُقبل التعازي للرجال والنساء في قاعة لفتا للمناسبات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، من تمام الساعة الرابعة حتى الساعة التاسعة مساءً.

موقع القاعة:

https://maps.app.goo.gl/VsNux6nd5sAeBPcC6

إنا لله وإنا إليه راجعون