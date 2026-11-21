خبرني - حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من احتمال شن إسرائيل عملية عسكرية ضد سوريا، مؤكدا أن تداعياتها قد تتجاوز الأراضي السورية وتتسبب في اندلاع صراع إقليمي جديد.

وقال فيدان، في مقابلة مع قناة "TGRT Haber" التركية، السبت 21 نوفمبر: "هناك سيناريو قد يبدأ فيه الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد سوريا. ونحن وحلفاؤنا في المنطقة نطرح هذا الأمر على الأمريكيين والأوروبيين".

وأضاف: "في مثل هذا السيناريو، لن يقتصر الأمر على سوريا، بل سيؤدي مجددا إلى صراع ومشكلات عديدة وحالة من عدم اليقين".

وأوضح الوزير أن أنقرة وحلفاءها الإقليميين ينقلون مخاوفهم إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن احتمال تنفيذ هذا السيناريو وتداعياته على أمن المنطقة، دون أن يحدد موعدا محتملا للعملية أو يقدم تفاصيل عن طبيعتها.

وتأتي تحذيرات فيدان وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في جنوبي سوريا. وأفادت وكالة "شفق نيوز"، السبت 21 نوفمبر، بأن قوات إسرائيلية توغلت قرب قريتي بريقة وبئر عجم بمحافظة القنيطرة، وأقامت حاجزا عسكريا على طريق الكسارات. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، سجلت المنطقة 97 توغلا إسرائيليا بين 1 و20 نوفمبر.

وكان فيدان قد دعا إسرائيل، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني في أنقرة يوم 17 نوفمبر، إلى وقف عملياتها جنوبي سوريا والعودة إلى الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاق فصل القوات لعام 1974، مؤكدا أن أمن أي دولة لا يمكن تحقيقه عبر زعزعة استقرار جيرانها.

وفي 18 نوفمبر، أكد الشيباني تمسك دمشق بالتوصل إلى تفاهم أمني مع إسرائيل وإعادة تفعيل اتفاق عام 1974، رغم استمرار التوغلات الإسرائيلية. وكانت الخارجية السورية قد أدانت هذه العمليات، محذرة من تداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وفي السياق، دعت روسيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في 16 نوفمبر، إسرائيل إلى سحب قواتها من المناطق التي سيطرت عليها جنوبي سوريا، والامتناع عن مغامرات عسكرية جديدة، والالتزام باتفاق فصل القوات والقرارات الدولية ذات الصلة.

وتنفذ القوات الإسرائيلية بصورة متكررة عمليات في محافظتي القنيطرة ودرعا، تشمل المداهمات وإقامة حواجز مؤقتة وتسيير الدوريات داخل التجمعات السكنية.

ومنذ تغير السلطة في سوريا في ديسمبر 2024، وسعت إسرائيل مواقعها العسكرية في منطقة الجولان، بما فيها المنطقة العازلة التي أنشئت بموجب اتفاق فصل القوات عام 1974.