خبرني - وصلت المفاوضات في قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب31، في تركيا إلى طريق مسدود، بعد أن استمرت طوال ليل الجمعة، حيث لا تزال الدول غير قادرة على التوصل إلى اتفاقية مناخية عالمية جديدة.

وفي وقت متأخر الجمعة، اعترضت مجموعة من الدول بقيادة فرنسا وبنما على مسودة الاتفاقية، لأنها لم تتضمن أي إشارة إلى خفض الطلب العالمي على الوقود الأحفوري.

وفي سياق منفصل، تسعى مجموعة أفريقيا للحصول على التزامات بمزيد من الأموال للتكيف مع التغيرات المناخية، وشددت المجموعة على أنها لم تأتِ إلى المؤتمر "للتوسل".

ومن المتوقع نشر اتفاقية جديدة وربما نهائية يوم السبت.

وقال وزراء من الدول المكونة من جزر، بالإضافة إلى بنما ومجموعة كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي تشمل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا والسويد وفنلندا، إنهم يسعون بقوة لاستعادة بند الالتزام بالابتعاد عن النفط والغاز والفحم في الاتفاقية النهائية الجديدة، بعد أن ضغط منتجو الوقود الأحفوري بقيادة السعودية من أجل إزالته.

وقال خوان كارلوس نافارو، وزير البيئة في بنما: "من غير المقبول أن يكون هناك مؤتمر للأطراف أو وثيقة ختامية نهائية لا تذكر حتى الوقود الأحفوري، ولن نقبل بذلك ببساطة".

ورددت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية مونيك باربوت، نفس الكلمات.

وانتقدت الوزيرة الفرنسية إشارات متعددة في نص البيان الختامي لعملية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وهي التقنية التي تعمل على تجميع الانبعاثات الكربونية عند إطلاقها وتخزنها تحت الأرض، ورأت أنها بمثابة ترخيص للدول الأخرى لمواصلة حرق النفط والغاز.

وقالت: "لا يمكننا أن نعلن للعالم أننا نقترب الآن من زيادة قدرها 1.5 درجة مئوية، في حرارة الأرض، ونمارس أعمالنا وكأنه لا توجد مشكلة".

ولأول مرة في مؤتمر الأطراف، يعترف الاتفاق - المعروف باسم اتفاقيات أنطاليا - بالتغاضي عن الهدف المتمثل في إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل من 1.5 درجة مئوية.

كما أنّ العالم يدخل فترة تسمى "تجاوز حد الاحترار العالمي".

ويحذر العلماء من أنه بعد هذه النقطة، سيتعرض ملايين السكان الآخرين لارتفاع مستوى مياه سطح البحر وكذلك الحرارة الشديدة.

وعلمت بي بي سي أن عدداً من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى رفضت مطالب الانضمام إلى جماعة رفض الاتفاق، وذلك لأنها تعتبر الرفض غير مفيد للمفاوضات.

وعلى الرغم من أن أحد كبار المفاوضين قال إنه متعاطف مع الرافضين، تساءل: "كيف يمكن التوصل إلى اتفاقية مناخية دون ذكر القضية؟".

لكن كريس بوين، وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي الذي يقود المفاوضات، رفض ذلك.

وجادل بأن هذه القمة كانت تتعلق بالتنفيذ، وينبغي أن تركز على التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

وبغض النظر عن مؤتمر الأطراف، تشهد الطاقة المتجددة عمليات نمو غير مسبوقة، ولأول مرة هذا العام، ساهم مصدر حديث للطاقة المتجددة - الألواح الشمسية - بأكبر حصة في نمو الطلب العالمي على الطاقة، متجاوزاً النفط والغاز .

كما حذرت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع من أنه كلما طال أمد انقطاع إمدادات الوقود عبر مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية، كلما زاد الحافز للتحول إلى الكهرباء التي تعمل بالطاقة المتجددة.

ورغم هذا، اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذا الأسبوع في اجتماع في شنتشن، على زيادة إنتاج النفط لمواجهة انقطاع إمدادات الوقود.

"أسوأ مؤتمر على الإطلاق"

ومن المعروف أن أحد المقترحات إبقاء الوقود الأحفوري خارج النقاش، مقابل توقيع السعودية وغيرها من الدول النفطية على تعهد بالتحول نحو الكهرباء، أي رفع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة إلى 35 في المئة بحلول عام 2035 (مقارنة بنحو 23 في المئة حالياً).

لكن هذا الهدف لا يحل إحدى القضايا الرئيسية الأخرى التي أثارتها الدول النامية، وهي نقص التمويل.

وتضمنت النسخ السابقة من النص اتفاقاً لزيادة الأموال المخصصة للتكيف مع التغيرات المناخية إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2035 ، لكن حُذف هذا الاتفاق الآن.

وعلقت زانيتور أجييمان رولينغز، وزيرة البيئة في غانا ورئيسة المجموعة الأفريقية للمفاوضين على ذلك قائلة: "لم نأت إلى هنا لنتوسل، بل جئنا لنطالب بما هو حق لنا ولشعبنا الذي يعاني من آثار الأنشطة البشرية للدول المتقدمة".

وانتقد نشطاء المناخ والجماعات البيئية، الذين يراقبون هذه المحادثات، المفاوضات الجارية بشدة.

"أستطيع أن أقول لكم دون أدنى شك أن هذا كان أسوأ مؤتمر للأطراف على الإطلاق"، هكذا قال محمد عدو، من منظمة باورشيفت أفريكا.

وعادة ما تنتقد هذه الجماعات بشدة العملية لعدم سرعتها الكافية. ولكن يبدو أن تركيا كانت غير محبوبة بشكل خاص بصفتها الدولة المضيفة، بعد انسحاب كبير مفاوضيها من بعض المفاوضات الحاسمة، مما جعل العديد من الدول تشعر بـ"عدم الاحترام"، على حد قول أحد المراقبين.