خبرني - كرّم الأمير رعد بن زيد، اليوم السبت، ذوي المتبرعين بالقرنيات، خلال فعالية نظمتها جمعية أصدقاء بنك العيون الأردني والوقاية من فقدان البصر، بالتعاون مع لجنة بنك العيون الأردني، وبدعم من البنك الإسلامي الأردني بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، والمهندس أحمد الملكاوي رئيس لجنة أمانة عمان والدكتور حسين سعيد سعيفان الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني، والدكتور أحمد الحسنات مفتي عام المملكة ونادر ظهيرات رئيس فرع الجمعية في الشونة الشمالية، والعميد الطبيب سهل الحموري مدير الخدمات الطبية الملكية ورجل الأعمال السيد ظاهر عمرو، إلى جانب شخصيات دينية وطبية ووطنية وإعلامية.

​وأكد مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات أن التبرع بالقرنيات عمل إنساني نبيل ومشروع شرعاً، لما يمثله من إسهام في إنقاذ المرضى وإعادة نعمة البصر إليهم، وتجسيد قيم الرحمة والتكافل والتراحم التي يحث عليها الإسلام.

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وقال الحسنات إن الأردن كان من أوائل الدول العربية والإسلامية التي أصدرت فتاوى واضحة بشأن التبرع بالأعضاء والقرنيات، منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، مشيراً إلى أن دائرة الإفتاء العام خصصت نافذة على موقعها الإلكتروني للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بأحكام التبرع بالأعضاء والقرنيات.

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من جهته، أشار سيمون حجازين في كلمة المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام إلى أن التبرع بالقرنيات والأعضاء بعد الوفاة يمثل عملاً إنسانياً نبيلاً وعلامة على المحبة والتضامن والعطاء، مستشهداً بتعاليم السيد المسيح التي تحث على إعادة البصر لفاقديه وبذل الذات في سبيل الآخرين، مؤكداً أن الكنيسة الكاثوليكية تشجع التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، شريطة موافقة المتبرع أو ذويه، والالتزام بالضوابط الأخلاقية والطبية التي تصون كرامة الإنسان وحياته.

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وأوضح مدير بنك العيون الأردني الدكتور معاوية البدور أن البنك وفّر منذ عام 1992 وحتى نهاية العام الماضي نحو 60 ألفاً و314 قرنية، مشيراً إلى أن الحاجة لا تزال قائمة لتوفير المزيد منها وتقليص قوائم الانتظار.

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ولفت إلى أن بنك العيون، الذي يستضيفه مستشفى الجامعة الأردنية منذ عام 1979، يتولى فحص القرنيات وتقييم جودتها وتوزيعها على الأطباء المؤهلين، مؤكداً أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والديني والإعلامي بثقافة التبرع، وتقدير الدور الإنساني لأسر المتبرعين.

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من جهتها، أوضحت نائب رئيس الجمعية الدكتورة حنان الدروبي أن عدد القرنيات المتبرع بها محلياً تجاوز 6 آلاف قرنية، بقيمة تقديرية تزيد على 7 ملايين دينار، ما أسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المرضى وبنك العيون الأردني، ومكّن مستفيدين من استعادة نعمة البصر، مؤكدة أن تكريم ذوي المتبرعين يأتي تقديراً لعطائهم الإنساني، ولا سيما أنهم اتخذوا قرار التبرع في لحظات فقدان عزيز عليهم، ليمنحوا آخرين فرصة للحياة بكرامة.

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كما أكد متحدثون وذوو متبرعين ومستفيدين خلال الفعالية، أهمية التبرع بالقرنيات بوصفه عملاً إنسانياً يجسد قيم التكافل والتراحم والتضامن، ويسهم في إنقاذ البصر وتحسين جودة حياة المستفيدين.

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وفي ختام الفعالية، سلّم الأمير رعد الشهادات التقديرية لذوي المتبرعين بالقرنيات، كما قدم الدروع التقديرية لعدد من الشخصيات الداعمة للجمعية تقديراً لجهودهم ومساندتهم المتواصلة لأنشطتها ورسالتها الإنسانية.