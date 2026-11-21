خبرني - كشف محمد وطني، مدير أعمال الفنان المصري الراحل أحمد زكي وصديقه المقرب، تفاصيل من رحلة مرضه بالسرطان وأيامه الأخيرة، متحدثا عن حالته النفسية وعلاقته بنجله هيثم والفنانة رغدة.

وقال وطني، خلال لقاء تلفزيوني بقناة "النهار"، إن أحمد زكي لم يكن يعلم بإصابته بالسرطان عند تشخيصه في المرة الأولى، لكنه أظهر تماسكا عندما عرف حقيقة مرضه.

وأوضح أن الحالة النفسية لأحمد زكي تغيرت في أيامه الأخيرة، إذ بدا مستسلما للمرض لشعوره بقرب رحيله، كما فقد بصره خلال تلك الفترة، لكنه حرص على إخفاء الأمر عن المحيطين به ولم يكن يريد أن يعرف أحد بتدهور حالته إلى هذا الحد.

وفي حديثه عن الأشخاص الذين ساندوا الفنان الراحل خلال محنة مرضه، أشاد وطني بالفنانة رغدة، مؤكدا أنها كانت من أكثر المقربين إليه وقوفا بجواره حتى أيامه الأخيرة، وأنه كان يقدرها ويمنحها مكانة خاصة.

واستعاد وطني عبارة كان أحمد زكي يرددها وتعكس إدراكه لصعوبة التعامل مع طباعه، قائلا: "مين يستحمل أحمد زكي".

وأضاف أن هيثم أحمد زكي كان يقرأ القرآن لوالده خلال فترة مرضه، وأن الفنان الراحل كان يتمنى أن يرى نجله في مكانة أفضل منه.