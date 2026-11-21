خبرني - لم تتخذ تركيا قرارا بإرسال قوات إلى اليمن، حسبما صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مؤكدا تقديم بلاده دعما دفاعيا للسعودية.

وأوضح فيدان، في مقابلة مع قناة "تي جي آر تي خبر" التلفزيونية، أن السياسة الحالية لأنقرة تهدف إلى دعم الدفاع عن السعودية، مضيفا: "لم يُتخذ قرار بشأن نشر عسكريين على أراضي اليمن".

وقال الوزير إن تركيا طورت تقنياتها وقدراتها الدفاعية لمعالجة مهام أمنها القومي، وإن نقل هذه التطويرات إلى دول أخرى يمثل خيارا استراتيجيا وليس مجرد مسألة افتتاح أسواق تصدير.

وأشار فيدان إلى أن دولا أخرى تسترشد أيضا باعتبارات استراتيجية عند تزويد تركيا بالأسلحة، وأن أنقرة تتبع نهجا مماثلا في تعاونها مع الدول الصديقة.

وأضاف أن التعاون في هذا المجال يتوافق مع روح الاتفاق القائم بين تركيا والسعودية وباكستان، مشددا على أهمية التعاون الاقتصادي بين أطراف هذا التكتل والدول الإقليمية التي ستنضم إليه مستقبلا.

يأتي ذلك بعد تصاعد العمليات العسكرية بين الحوثيين والسعودية في أغسطس الماضي، عقب هدوء استمر 4 سنوات، إثر هجمات الحوثيين على ناقلات سعودية في البحر الأحمر ردا على قصف مطار صنعاء من قبل القوات اليمنية المدعوم من الرياض. وترافق التصعيد الحالي مواجهات كثيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية.

يشار إلى أن الحكومة التركية كانت تعتزم تقديم طلب إلى البرلمان للحصول على تفويض بنشر عسكريين في السعودية، بعد إحالة "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" بين تركيا والسعودية وباكستان للبرلمان للتصديق عليها