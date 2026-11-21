خبرني - أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، الفريق سعد معن، اليوم السبت، تسلم الشرطة الاتحادية السيطرة على ثلاث نقاط تفتيش رئيسية في منطقة جرف الصخر.

وأكد معن أن عملية استبدال القطعات الأمنية وإعادة الانتشار تسير بانسيابية تامة ومن دون معوقات، مشيراً إلى أن من المتوقع استكمالها خلال أقل من شهر.

تسليم وتسلم سلس للمسؤولية الأمنية

وأوضح معن، في تصريح لـ"العراقية الإخبارية" تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القطعات الأمنية تواصل عملية إدارة الانتشار وتسليم المسؤولية وفق خطة دقيقة تتضمن المزامنة بين انسحاب القوات الحالية ودخول القوات البديلة".

وكشف أن "أول فوج غادر المنطقة هو الفوج الأول من اللواء 45 في الحشد الشعبي، ودخلت قوة بديلة لتسلم مسؤولياته"، مشيرا إلى أن الشرطة الاتحادية تسلمت اليوم، بوجود معرّفين من الحشد الشعبي، ثلاث سيطرات رئيسية هي: "الأنوار"، و"الشهداء"، و"التحرير"، لافتا إلى أن عمليات الاستبدال مستمرة لتشمل مناطق مسؤولية اللواءين 72 و79.

تأمين البنى التحتية وفتح طرق استراتيجية

وفي سياق متصل، أكد معن أن "شرطة الطاقة استحدثت 12 نقطة أمنية على امتداد الأنابيب النفطية لمسافة 5.2 كيلومترات، وجرى تأمينها بالكامل".

كما أمّنت الشرطة الاتحادية طريق "الفاضلية" الممتد من الجسر إلى تقاطع الميادين لمسافة تزيد على 30 كيلومترا، عبر نشر الربايا والنقاط الأمنية.

ومن جانبه، باشر اللواء 38 في الجيش العراقي مسك "ساتر يا حسين" الذي يمثل الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الأنبار لمسافة 38 كيلومترا.

وأبرز معن إنجازا خدميا وأمنيا مهما، وهو فتح الطريق الممتد من جسر الفاضلية مرورا بمفرق الفاضلية والميادين وجمالية وصولا إلى كربلاء المقدسة، بعد أن كان مغلقا ولا يفتح إلا خلال الزيارات الدينية.

تحديات ميدانية: المخلفات الحربية وتأهيل الطرق

ورغم تأكيد الفريق معن أن الوضع الأمني مستقر ولا توجد معوقات أمام عملية الانتشار، إلا أنه استدرك بأن بعض الطرق والمناطق تحتاج إلى أعمال تأهيل ومعالجة فنية.

وشدد على وجود مخلفات حربية ومواد متفجرة تستدعي تدخلا عاجلا من الهندسة العسكرية ومديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية والفرق الفنية المختصة.

خطة متدرجة لعودة النازحين وموازنة 2027

وبشأن ملف النازحين، بيّن معن أن الحكومة تضع عودة أهالي جرف النصر ضمن أولوياتها، مشددا على ضرورة إجراء التدقيق الأمني لضمان سلامة المواطنين ومنع تسلل أي عناصر دخيلة، لافتا إلى أن بعض الأهالي ما زالوا مقيمين في المنطقة، بينما تقيم الغالبية خارجها.

وحدد المسؤول الأمني الأولويات القادمة بوضوح:"استكمال الانتشار الأمني وتسلم المسؤولية بالكامل، تليها معالجة المخلفات الحربية، ثم الانتقال إلى تأهيل البنى التحتية وإعادة الخدمات تمهيدا لعودة السكان".

وختم بالإعلان عن أن موازنة عام 2027 ستتضمن تخصيصات مالية محددة لإعادة تأهيل المنطقة وتحسين واقعها الخدمي، مؤكدا استمرار الجهود الحكومية لتعزيز سلطة الدولة وتقديم الخدمات في مختلف مناطق العراق.