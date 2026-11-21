خبرني - لمدة وصلت إلى عامين بعد توقف العلاج، ظل ضغط الدم لدى مجموعة من المرضى أقل مما كان عليه قبل تناول الدواء، كما استمر تراجع المؤشرات الهرمونية المسؤولة عن ارتفاعه، وهي نتائج غير معتادة في مرض يحتاج معظم المصابين به إلى تناول الأدوية سنوات طويلة، وأحيانا طوال حياتهم.

هذه النتائج كشفت عنها دراسة قادها باحثون من جامعة كوين ماري في لندن، ونشرتها مجلة "نيو إنغلاند الطبية" (New England Journal of Medicine) في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لتطرح احتمالا جديدا في علاج أحد الأسباب الهرمونية الشائعة لارتفاع ضغط الدم، وهو فرط الألدوستيرون الأولي (Primary Aldosteronism).

وتوصل الباحثون إلى أن تناول دواء يثبط إنتاج هرمون الألدوستيرون لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام، يمكن أن يحقق تحسنا يستمر بعد إيقاف العلاج، وربما يتيح لبعض المرضى الاستغناء عن الأدوية على المدى الطويل.

لكن النتيجة الأكثر إثارة لا تتعلق بانخفاض ضغط الدم أثناء تناول الدواء، وإنما باستمرار التحسن بعد توقفه، وهو ما دفع الباحثين إلى التساؤل عما إذا كان العلاج قد نجح في التأثير على السبب الأصلي للمرض، وليس مجرد السيطرة على أعراضه.

الغدة الكظرية وارتفاع ضغط الدم

يُعرف ارتفاع ضغط الدم بأنه مرض مزمن، لكن أسبابه ليست واحدة لدى جميع المرضى. ففي بعض الحالات، تقف وراءه مشكلة هرمونية يمكن تحديدها وعلاجها بصورة مباشرة.

ومن أبرز هذه الحالات فرط الألدوستيرون الأولي، الذي تشير تقديرات إلى مسؤوليته عن نحو 5% إلى 10% من حالات ارتفاع ضغط الدم.

والألدوستيرون هرمون تفرزه الغدتان الكظريتان الموجودتان فوق الكليتين، ويساعد الجسم على تنظيم توازن الملح والماء والبوتاسيوم.

وعندما تفرز إحدى الغدتين أو كلتاهما كميات زائدة منه، تحتفظ الكليتان بمزيد من الصوديوم والماء، مما يزيد حجم السوائل في الدورة الدموية ويرفع ضغط الدم. وقد يصاحب ذلك انخفاض في مستوى البوتاسيوم، وإن كان هذا الانخفاض لا يحدث لدى جميع المصابين.

وتكمن خطورة هذه الحالة في أنها قد تبقى سنوات دون اكتشاف، بينما يتلقى المريض أدوية لخفض ضغط الدم من دون تشخيص الخلل الهرموني الذي يسهم في ارتفاعه.

وتعتمد العلاجات المعروفة لفرط الألدوستيرون الأولي على أدوية تعيق تأثير الهرمون، مثل سبيرونولاكتون وإبليرينون، أو استئصال إحدى الغدتين الكظريتين عندما يثبت أن الإفراز الزائد يأتي منها وحدها، ويكون المريض مناسبا للجراحة. أما العلاج الجديد، فيستهدف خطوة تسبق عمل الهرمون نفسه، وهي عملية تصنيعه داخل الغدة الكظرية.

نتائج إيجابية بعد العلاج

تابع الباحثون 14 مريضا تلقوا العلاج في 8 مراكز طبية بالولايات المتحدة، مستخدمين عقارا يعرف باسم "باكسدروستات" (Baxdrostat)، ينتمي إلى فئة مثبطات إنزيم تصنيع الألدوستيرون. ويعمل هذا الإنزيم على إنتاج الهرمون داخل الغدة الكظرية، بينما يؤدي تثبيطه إلى خفض الكميات التي يفرزها الجسم.

واعتمد الباحثون بروتوكولا علاجيا أطلقوا عليه اسم "التثبيط الممتد لإنزيم تصنيع الألدوستيرون"، أو اختصارا "إي إيه إس آي" (EASI)، يقوم على استمرار العلاج لفترة تتراوح بين 6 و12 شهرا.

وبعد انتهاء العلاج، راجع الفريق القياسات الدورية لضغط الدم ومستويات الهرمونات لدى المشاركين، وقارنها بالنتائج المسجلة قبل بدء تناول الدواء، لتظهر النتائج أن نسبة الألدوستيرون إلى الرينين (Aldosterone-to-Renin Ratio)، وهي مؤشر يستخدم في تقييم زيادة إنتاج الألدوستيرون، ظلت أقل بنحو 99% من مستواها قبل العلاج.

كما انخفض ضغط الدم بمقدار بلغ في المتوسط نحو 25 ملم زئبق، بينما سجل ما يقارب ربع المشاركين مستويات طبيعية لضغط الدم دون الحاجة إلى تناول أدوية أخرى لخفضه.

والأهم أن التحسن في المؤشرات الهرمونية وضغط الدم استمر لدى المرضى خلال فترات المتابعة التي امتدت إلى عامين بعد التوقف عن العلاج.

وتختلف هذه النتائج عن دراسات سابقة تناولت مثبطات تصنيع الألدوستيرون، وركزت في معظمها على انخفاض ضغط الدم خلال أسابيع من تناول الدواء، دون أن تختبر بالقدر نفسه إمكانية استمرار الأثر بعد التوقف عنه.

هل يمكن للعلاج أن يزيل سبب المرض؟

لم يبدأ اهتمام الباحثين بهذه الفكرة مع الدراسة الأخيرة، بل يعود إلى تجارب أجريت على الفئران في عام 2005. فقد أظهرت تلك التجارب أن تعطيل الجين المسؤول عن إنتاج إنزيم تصنيع الألدوستيرون أدى إلى اختفاء الخلايا المنتجة للهرمون.

وانطلق الباحثون من فرضية مفادها أن تثبيط الإنزيم دوائيا لفترة طويلة ربما يحدث أثرا مشابها لدى البشر، فيؤثر على الخلايا المسؤولة عن الإفراز المفرط للهرمون، بدلا من خفض نشاطها بصورة مؤقتة فقط. غير أن استمرار انخفاض ضغط الدم بعد إيقاف الدواء لا يثبت وحده أن هذه الخلايا اختفت بالفعل، وهو ما يحتاج إلى اختبارات إضافية.

وفي تعليقه على النتائج، دعا البروفيسور موريس براون، أستاذ ارتفاع ضغط الدم الغدي بجامعة كوين ماري والباحث الرئيسي، إلى التعامل معها بحذر بسبب طبيعة الدراسة، لكنه أشار إلى أن المتابعة الأطول قد تتيح إثبات أن دورة علاجية محدودة قادرة على تحقيق شفاء مستمر.

وأوضح أن هذا النهج ليس حلا لمعظم مرضى ارتفاع ضغط الدم، لكنه يفتح احتمالا كان الأطباء يسعون إليه منذ سنوات، وهو تحقيق نتائج تشبه ما يمكن الوصول إليه بالجراحة باستخدام الأقراص الدوائية.

ووصف البروفيسور ميسون فريمان، أستاذ الطب في كلية الطب بجامعة هارفارد وأحد الباحثين المشاركين، النتائج بأنها استثنائية وغير متوقعة، مشيرا إلى أن استمرار تراجع المؤشرات الهرمونية وتحسن ضغط الدم يفتحان المجال أمام علاج بعض المرضى بدورة دوائية محدودة بدلا من التدخلات الجراحية.

ومع ذلك، فإن الدراسة اعتمدت على متابعة عدد صغير من المرضى، ولم تكن تجربة عشوائية كبيرة تقارن هذا البروتوكول بعلاج بديل أو دواء وهمي. ولذلك لا تكفي نتائجها حتى الآن للجزم بأن الشفاء دائم أو أنه سيتحقق لدى أغلب المرضى.

وللتحقق من هذه الاحتمالات، يعمل الباحثون على تجربة جديدة تحمل اسم "إيليكسير" (ELIXIR)، تتضمن استخدام التصوير الجزيئي للغدد الكظرية، لمعرفة ما إذا كان العلاج الممتد يؤدي بالفعل إلى تغيرات في الخلايا المنتجة للألدوستيرون.

موافقة أمريكية

يقول استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية وعلاج ضغط الدم في المملكة العربية السعودية الدكتور محمود بحبح إن مثبطات تصنيع الألدوستيرون تمثل تطورا مهما في علاج ارتفاع ضغط الدم الذي يصعب ضبطه بالأدوية المعتادة.

وأوضح في تصريحات للجزيرة نت، أن أهمية هذه الفئة الدوائية تكمن في اختلاف آلية عملها عن العلاجات التقليدية؛ إذ تمنع تصنيع الألدوستيرون داخل الغدة الكظرية، بدلا من الاكتفاء بحجب تأثيره على مستقبلاته.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قد وافقت في مايو/أيار 2026 على عقار باكسدروستات، الذي يُسوّق باسم "باكسفيندي" (Baxfendy)، لعلاج البالغين الذين لا يصل ضغط دمهم إلى المستوى المطلوب رغم استخدام أدوية أخرى.

وجاءت الموافقة بعد نتائج تجربة سريرية من المرحلة الثالثة، أظهرت انخفاض متوسط ضغط الدم الانقباضي بمقدار 15.7 ملم زئبق لدى المرضى الذين تناولوا جرعة ملليغرامين يوميا، بعد 12 أسبوعا من العلاج. وفي المقابل، بلغ الانخفاض لدى مجموعة الدواء الوهمي 5.8 ملم زئبق، أي إن الفارق المنسوب إلى الدواء بلغ 9.8 ملم زئبق.

ويمتاز باكسدروستات بقدرته على تثبيط تصنيع الألدوستيرون بصورة انتقائية نسبيا، دون التأثير بدرجة مماثلة على تصنيع هرمون الكورتيزول الضروري لوظائف الجسم.

لكن هناك فارقا مهما بين اعتماد الدواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط، وبين إثبات قدرته على تحقيق الشفاء بعد التوقف عنه.

فالموافقة الأمريكية الحالية تخص استخدامه مع أدوية أخرى لخفض ضغط الدم، في حين أن إمكانية استعماله لفترة محددة لتحقيق تحسن طويل الأمد دون علاج لا تزال موضع البحث.

ماذا عن الآثار الجانبية؟

رغم النتائج المشجعة، يحتاج العلاج بمثبطات تصنيع الألدوستيرون إلى مراقبة طبية، خاصة لمستويات البوتاسيوم والصوديوم ووظائف الكلى.

وحذر الدكتور محمود بحبح من أن خفض إنتاج الألدوستيرون قد يؤدي لدى بعض المرضى إلى ارتفاع البوتاسيوم أو انخفاض الصوديوم في الدم، وهي تغيرات تستدعي الانتباه لأنها قد تؤثر على الحالة الصحية، ولا سيما لدى من يعانون أمراضا أخرى أو يتناولون أدوية متعددة.

وتؤكد البيانات الرسمية لدواء باكسدروستات هذه المخاطر، إذ سجلت التجارب السريرية ارتفاع البوتاسيوم بوصفه أحد أبرز الآثار الجانبية، إلى جانب انخفاض الصوديوم وهبوط ضغط الدم لدى بعض المشاركين.

ولهذا تتطلب المعالجة فحص مستويات الأملاح قبل بدء تناول الدواء، ومراقبتها بصورة دورية خلال العلاج، مع زيادة وتيرة الفحوص لدى المرضى الأكثر عرضة للمضاعفات.

ولا تعني النتائج المنشورة أن مرضى ارتفاع ضغط الدم يمكنهم إيقاف أدويتهم الحالية أو استخدام العلاج الجديد دون إشراف طبي.

وتبقى المسألة التي يسعى الباحثون إلى حسمها هي ما إذا كان استمرار التحسن بعد التوقف عن الدواء يمثل استجابة طويلة الأمد لدى بعض المرضى، أم أنه دليل على إمكانية التخلص من السبب الهرموني للمرض بصورة دائمة.

وحتى تتوافر نتائج دراسات أكبر وأطول متابعة، يظل الإنجاز الأهم هو إظهار أن تأثير العلاج على أحد أسباب ارتفاع ضغط الدم قد يمتد إلى ما بعد انتهاء تناوله، وهو احتمال يستحق أن يخضع لمزيد من الاختبارات.