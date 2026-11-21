خبرني - أصدرت وزارة الداخلية البحرينية مساء السبت تحذيرا أمنيا، وسط تقارير عن انفجارات وهجوم إيراني محتمل يستهدف مواقع عسكرية أمريكية في المملكة.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية حفاظا على السلامة العامة، دون تحديد طبيعة الخطر أو مصدره.

وتزامن التحذير مع أنباء عن دوي انفجارات قرب سواحل البحرين، فيما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، مساء السبت، عن مصادر عربية لم تسمها أن قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين تعرضت للاستهداف.

كما تحدثت منصات إخبارية غير رسمية عن اعتراض طائرات مسيرة إيرانية فوق البحر، بينما تداولت تقارير أخرى مزاعم عن هجمات صاروخية استهدفت منشآت أمريكية في منطقتي الجفير والشيخ عيسى.

ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي بحريني أو أمريكي لهذه الأنباء، أو حول وقوع إصابات مباشرة أو أضرار في المنشآت العسكرية المذكورة.

وتأتي التطورات في أعقاب سلسلة هجمات جوية إيرانية أعلنت قوة دفاع البحرين اعتراضها وتدميرها يومي 17 و18 نوفمبر الجاري، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي تصدت للهجمات قبل وصولها إلى أهدافها.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في 17 نوفمبر استهداف منظومة رادار أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية باستخدام طائرات مسيرة، ردا على ما وصفه بانتهاكات أمريكية للمجال الجوي الإيراني.

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض المسيرات الإيرانية دون وقوع إصابات بين العسكريين الأمريكيين أو أضرار بمعداتهم.

وفي سياق متصل، أعلنت البحرين السبت أنها وجهت رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، بتاريخ 19 نوفمبر، بشأن الهجمات التي قالت إنها تعرضت لها في 13 و15 و17 و18 نوفمبر.

وحملت المنامة إيران المسؤولية عن تلك الهجمات، مؤكدة احتفاظها بحق الدفاع عن النفس، ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات لوقف الاعتداءات.