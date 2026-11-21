خبرني - قد يثير نسيان الأسماء أو صعوبة استرجاع بعض المعلومات القلق لدى كبار السن، لكن دراسة علمية حديثة تشير إلى أن التقدم في العمر لا يؤدي بالضرورة إلى تراجع جميع أنواع الذاكرة، إذ يحتفظ الدماغ بقدرات تساعده على التعلم واستحضار الروابط بصورة تلقائية.

وكشف باحثون من جامعة تورنتو الكندية أن ما يُعرف بـ"الذاكرة الترابطية الضمنية"، التي تسمح بربط المعلومات والتجارب دون محاولة واعية لتذكرها، قد تظل فعالة مع التقدم في السن.

تجربة تكشف قدرات الدماغ

وشملت الدراسة 53 مشاركاً، بينهم 28 شاباً تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، و25 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 60 و80 عاماً.

وخضع المشاركون لاختبارات تضمنت مشاهدة صور لأشياء يومية مرتبطة بكلمات، أثناء مراقبة نشاط أدمغتهم باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي.

وأظهرت النتائج المنشورة على موقع "bioRxiv" أن المجموعتين استجابتا بسرعة أكبر عند مشاهدة الصور والكلمات التي سبق عرضها معاً، ما يشير إلى احتفاظ الدماغ بالروابط المكتسبة دون الحاجة إلى استدعائها بوعي.

ولم يجد الباحثون فرقاً إحصائياً واضحاً بين الفئتين العمريتين في هذا النوع من الذاكرة.

لماذا ينسى كبار السن بعض التفاصيل؟

وفي اختبار منفصل أُجري في اليوم التالي، تفوق الشباب في تذكر الروابط بصورة مباشرة، إذ بلغت دقة إجاباتهم نحو 65%، مقابل 59% لدى كبار السن.

وتشير هذه النتائج إلى أن القدرة على استرجاع المعلومات عمداً قد تتراجع مع العمر، بينما تبقى بعض عمليات التعلم التلقائي محفوظة.

وأوضحت الباحثة إميلي ديفيس أن الذاكرة لا تتدهور بصورة شاملة مع التقدم في السن، بل تختلف التغيرات بحسب نوع الذاكرة وطريقة استخدامها.