خبرني - انطلقت لعبة "جي تي إيه 6" بعد انتظار دام نحو 13 عاما لتجد استقبالا حافلا من النقاد والجمهور على حد سواء، إذ تحوّلت اللعبة إلى ظاهرة تشارك فيها مختلف أطراف الإنترنت، من شركات ومستخدمين

واستطاعت اللعبة خلال الساعات الأولى من انطلاقها حصد درجات مراجعة شبه كاملة من كافة المواقع المتخصصة عبر الإنترنت، إذ وصل تقييم اللعبة في منصة "ميتاكريتك" المختصة بجمع درجات تقييمات الألعاب إلى نحو 99 درجة من أصل 100، مما جعلها تنتزع الصدارة -وتحصل على لقب أعلى لعبة تقييما في التاريخ- من النسخة القديمة للعبة "أوكارينا أوف تايم".

وتجدر الإشارة إلى أن لعبة "أوكارينا أوف تايم" ظلت متربعة على عرش أفضل الألعاب تقييما في منصة "ميتاكريتك" لسنوات طوال.

ومع أن اللعبة لم تصبح متاحة بعد للمستخدمين حول العالم، فإن التوقعات الأولية لمبيعاتها تجعلها تحطم الأرقام القياسية المعروفة عن صناعة الألعاب والترفيه بشكل عام، إذ يشير تقرير موقع "فوربس" الأمريكي إلى أنها قد تحقق ما بين 3.25 مليارات و5.2 مليارات دولار من المبيعات العالمية خلال الأسبوع الأول لإطلاقها.

وعلى سبيل المقارنة، فإن الجزء السابق للعبة والذي يُعد أحد أنجح المنتجات الترفيهية في التاريخ حسب التقرير كسر حاجز المليار دولار في غضون 3 أيام فقط من بيعه، بينما نجحت "جي تي إيه 6" في كسر هذا الحاجز قبل طرحها الرسمي.

ماذا قال المراجعون؟

حصلت لعبة "جي تي إيه 6" في الكثير من المراجعات على الدرجة الكاملة، إذ وصفتها مراجعة موقع "غيم سبوت" بأنها تتويج لكل ما حققه المطور في السابق في مجال ألعاب العالم المفتوح، مما يجعلها تدفع هذا النوع من الألعاب إلى آفاق غير مسبوقة.

وأوضحت مراجعة صحيفة "نيويورك تايمز أن قصة اللعبة تخرج من إطارها المعهود في التركيز على التدمير والعنف والسرقات وغيرها من الجوانب التي سبَّبت انتقادات واسعة خلال السنوات الماضية".

وتصف مراجعة "فوربس" عالم اللعبة بأنه أكثر عالم ألعاب فيديو إبهارا حتى الآن، فضلا عن الإشادة بالعلاقة بين شخصيات اللعبة المختلفة مما يعكس نضج كتابة قصة اللعبة وأسلوبها.

وتجدر الإشارة إلى أن درجة اللعبة في موقع "ميتاكريتك" جاءت من نحو 150 مراجعة مختلفة للعبة حصلت في أغلبها على الدرجة الكاملة، لذلك جاءت اللعبة بالدرجة شبه الكاملة في متوسط المراجعات، غير أن بعض المراجعات انتقدت جوانب معينة فيها مثل التركيز على العنف والمهام الجانبية التي تكسر إيقاع اللعب.

الترشح لجائزة لعبة العام قبل الطرح الرسمي

وخلال الساعات الماضية، أعلن حفل جائزة لعبة العام عن قائمة الألعاب المرشحة للفوز بالجائزة هذا العام في الحفل المقام في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وجرت العادة ألا يتم ترشيح لعبة للدخول في هذه الجائزة ما لم تصدر قبل الإعلان الأولي.

ولكنْ يبدو أن الإدارة المنظمة للحفل قررت استثناء "جي تي إيه 6" من هذه القاعدة، إذ تم ترشيح اللعبة للفوز بالجائزة إلى جانب مجموعة من أبرز الألعاب التي صدرت خلال هذا العام، وعلى الأرجح ستفوز بها.

كم تحتاج لإتمام قصتها؟

أورد تقرير موقع "كوتاكو" الأمريكي المختص في الألعاب أن إجمالي مدة قصة اللعبة دون التركيز على المهام الجانبية قد يصل إلى 90 ساعة مستمرة من اللعب، وإذا قرر اللاعب إهمال كل المهام الجانبية والمحتوى الجانبي -وهو أمر يصعب القيام به- فقد تنتهي اللعبة في نحو 60 ساعة من اللعب.

وتمثل هذه المدة بمفردها ضعف المدة اللازمة لإنهاء الجزء السابق من اللعبة، إذ يشير التقرير إلى أن إنهاء القصة الرئيسية يحتاج إلى نحو 32 ساعة لعب فقط، بينما قد تزيد هذه المدة لتصل إلى نحو 50 ساعة إذا أُخذ المحتوى الجانبي في الحسبان.