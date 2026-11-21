خبرني - تشهد سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة تعافيا في الطلب، مدفوعا بارتفاع أسعار البنزين، لكن تقليص شركات صناعة السيارات إنتاجها أدى إلى انخفاض المخزونات لدى الوكلاء، في مفارقة تعكس اتساع الفجوة بين رغبات المستهلكين وأولويات الشركات المصنعة، بحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ.

وأفادت الوكالة بأن الأمريكيين اشتروا نحو 83.3 ألف سيارة وشاحنة كهربائية جديدة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بزيادة 11% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، في أول نمو سنوي للمبيعات الشهرية منذ بداية العام، رغم انتهاء الحوافز الفدرالية لشراء السيارات الكهربائية في سبتمبر/أيلول 2025.

وفي المقابل، تراجع مخزون السيارات الكهربائية لدى الوكلاء إلى نحو 65 ألف مركبة في أكتوبر/تشرين الأول، بانخفاض 38% على أساس سنوي، وفقا لبيانات مؤسسة إس آند بي غلوبال، بعدما كانت المخزونات عند ذروتها العام الماضي تعادل 3 أمثال المستويات الحالية.

وبحسب بيانات شركتي كوكس أوتوموتيف وإس آند بي غلوبال، فإن المخزون المتاح حاليا يكفي لتغطية المبيعات لأقل من 3 أشهر في حال توقف وصول سيارات جديدة، وهي مدة أقصر من نظيرتها للسيارات العاملة بالبنزين.

شركات السيارات تقلص الإنتاج

وأوضحت بلومبيرغ أن شركات صناعة السيارات التقليدية خفضت إنتاج المركبات الكهربائية عقب انتهاء الحوافز الحكومية، في ظل صعوبات تحقيق الأرباح من هذا القطاع، قبل أن يؤدي اندلاع الحرب على إيران وارتفاع أسعار الوقود إلى تجدد اهتمام المستهلكين بالسيارات الكهربائية.

وخفضت جنرال موتورز إنتاجها من المركبات الكهربائية خلال العام الجاري للحد من الخسائر، مما أدى إلى تراجع عدد السيارات الكهربائية المعروضة لدى وكلائها في أكتوبر إلى نحو نصف مستواه قبل عام.

ووصف المدير المالي للشركة، بول جاكوبسون، هذه الخطوة بأنها إعادة ضبط لحجم الإنتاج، مؤكدا أن الشركة تسعى إلى تحسين ربحية طرازاتها، مع الاستعداد لاحتمال استمرار ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية نتيجة أسعار النفط والوقود.

أما فورد، فقد انخفض مخزون سياراتها الكهربائية بنحو 70% خلال 12 شهرا، بعدما أوقفت إنتاج شاحنتها الكهربائية إف-150 لايتنينغ في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأظهرت بيانات كوكس أوتوموتيف أن السيارات الكهربائية الجديدة المتاحة لدى الوكلاء أصبحت تباع بوتيرة أسرع من السيارات العاملة بالبنزين خلال الشهرين الماضيين، بينما تسجل السيارات الكهربائية المستعملة أسرع وتيرة بيع بين فئات السيارات في السوق الأمريكية.

ونقلت بلومبيرغ عن مدير مركز أبحاث السيارات الكهربائية بجامعة كاليفورنيا في ديفيس، جيل تال، قوله إن الطلب الفعلي على المركبات الكهربائية يتجاوز ما تعكسه أرقام المبيعات، بسبب محدودية المعروض.

وأشار تال إلى أن شركات السيارات التقليدية لا تزال تحقق أرباحا أعلى من المركبات العاملة بالبنزين، رغم انخفاض أسعار البطاريات، مما يدفعها إلى إعطاء الأولوية للطرازات الأكثر ربحية.

تسلا تعزز حصتها السوقية

وفي ظل تراجع إنتاج المنافسين، ارتفعت حصة تسلا من سوق السيارات الكهربائية الأمريكية إلى 58%، مقارنة بنحو 54% قبل عام، بحسب بلومبيرغ.

ولا تشمل بيانات مخزونات الوكلاء الصادرة عن إس آند بي غلوبال سيارات تسلا، نظرا لاعتماد الشركة على البيع المباشر للمستهلكين.

وفي المقابل، تمكنت شركات ريفيان وسوبارو وتويوتا من زيادة حصصها السوقية من خلال طرح طرازات كهربائية جديدة خلال العام الجاري.

وأشار كوري كانتور، مدير الأبحاث في جمعية النقل عديم الانبعاثات، إلى أن السيارات الكهربائية الأقل سعرا غالبا ما تكون الأصعب توافرا، لأن الشركات تفضل إنتاج الفئات الأعلى سعرا والأكثر ربحية.

وتراهن فورد على هذه الفجوة في السوق لدعم شاحنتها الكهربائية منخفضة التكلفة، المقرر طرحها العام المقبل، في حين ترى جنرال موتورز أن ارتفاع أسعار الوقود قد يدفع المزيد من المستهلكين إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وقالت ستيفاني فالديز ستريتي، مديرة تحليلات القطاع في كوكس أوتوموتيف، إن المبيعات الأخيرة تشير إلى بداية تعافٍ في الطلب الطبيعي على السيارات الكهربائية، لكنها شددت على أن استمرار هذا الاتجاه سيعتمد على توافر تشكيلة مناسبة من الطرازات بأسعار ميسورة، وليس على الحوافز الحكومية وحدها.