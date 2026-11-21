خبرني - قاد الدولي المغربي أشرف حكيمي فريقه باريس سان جيرمان إلى قلب تأخره أمام مضيفه نيس إلى فوز بنتيجة 3-1، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

وتقدم نيس مبكرًا عبر الجزائري محمد الأمين عمورة في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك سيني مايولو التعادل لباريس من ركلة جزاء في الدقيقة 31، ثم سجل ديزيري دوي هدف التقدم بعد دقيقة واحدة، إثر عرضية من حكيمي.

وفي الدقيقة 85، أضاف فيران توريس الهدف الثالث لباريس، فيما سجل التونسي علي العابدي هدف نيس الثاني في الدقيقة (90+5).

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب، محققًا انتصاره الثامن تواليًا، فيما تجمد رصيد نيس عند 17 نقطة في المركز السادس.

إصابة مروعة لدوي

وشهدت المباراة إصابة قوية للفرنسي ديزيري دوي في ركبته اليمنى، بعدما سقط أرضًا في الدقيقة 41 إثر وضع قدمه على الكرة بطريقة خاطئة، دون احتكاك مع أحد لاعبي نيس، ليغادر الملعب على نقالة وسط صرخات الألم، فيما بدا متأثرًا بشدة وباكيًا.

وأثارت الإصابة مخاوف من تعرض اللاعب لقطع في الرباط الصليبي، بانتظار الفحوص الطبية لتحديد طبيعتها ومدة غيابه المحتملة.

وقال مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي إن الإصابة تبدو خطيرة، مشيرًا إلى أن الفريق ينتظر نتائج الفحوص، ومعربًا عن ثقته بعودة دوي أقوى مما كان عليه.

وتأتي الإصابة قبل أربعة أيام من المواجهة المرتقبة أمام روما في دوري أبطال أوروبا، لتشكل ضربة للفريق الباريسي في توقيت حساس.