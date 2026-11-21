خبرني - تسببت صورة لثعبان أصلة يخرج من مرحاض في إحدى البلدات الإيطالية في استنفار وعمليات بحث استمرت 48 ساعة، ثم تبين أن الصورة ولّدها طفل -عمره 9 سنوات- بالذكاء الاصطناعي.

وبدأت القصة عندما تلقت السلطات في بلدة كاستيلفيداردو، شرقي إيطاليا، بلاغا بأن ثعبانا كبيرا خرج فجأة من مرحاض إحدى الشقق السكنية، مع وجود صورة للثعبان الخطير توثق المشهد.

لكن عندما وصلت فرق الإنقاذ إلى المكان، كان الثعبان قد اختفى ولم يبق له أي أثر. وقام رجال الإطفاء بتفتيش المنزل تفتيشا دقيقا، بداية من الحمام ثم ابقية الغرف، لكنهم لم يعثروا على أي أثر للثعبان.

وطرح القائمون على البحث عدة فرضيات لتفسير عدم العثور على الحيوان، إذ ربما تمكن من الهرب عبر نافذة مفتوحة، أو اختبأ داخل إحدى الفتحات أو التجاويف في المنزل.

وفي اليوم التالي، انضم إلى عملية البحث ضباط من وحدة "سايتس" التابعة لقوات الدرك الإيطالية المختصة بحماية الغابات وحماية الأنواع الغريبة. وأعاد أفراد الوحدة فحص الشقة وتفتيشها وطلبوا الحصول على الصورة الأصلية مباشرة من هاتف الطفل.

وبعد أن دقق المحققون في الصورة، رجحوا أن تكون مولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ليعترف الطفل بعدها بالحقيقة، موضحا أنه كان في منزل أحد أصدقائه، حيث كانا يلعبان ويلتقطان الصور.

وعندما دخل إلى الحمام، استخدم تطبيقا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإضافة صورة ثعبان الأصلة إلى إحدى الصور، ثم عرضها على أشخاص، موحيا لهم بأن الحيوان خرج بالفعل من المرحاض.

وقدم الطفل اعتذاره بعد أن أدرك حجم الارتباك والقلق اللذين تسبب فيهما. وأوضحت السلطات أنها لن توجه إلى الطفل أي اتهامات جنائية بسبب صغر سنه.