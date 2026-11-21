خبرني - فرط تشيلسي، في تقدمه على ضيفه ليدز يونايتد، ليتجرع خسارة مريرة بنتيجة 1-4 مساء السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة 11 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم البلوز بهدف اللاعب الهولندي إيمانويل إيمجا في الدقيقة 24، لكن سرعان ما تعادل ليدز بعد 3 دقائق، عن طريق نواه أوكافور.

وسجل دومينيك كالفيرت لوين، الهدف الثاني للضيوف، من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

وبعد 5 دقائق، أحرز نواه أوكافور، هدفه الشخصي الثاني، والثالث لصالح ليدز، قبل أن يسجل زميله برندن آرونسون، رابع أهداف الضيوف في الدقيقة (90+1).

وارتفع رصيد ليدز إلى 17 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد تشيلسي، عند 16 نقطة في المركز الثامن.