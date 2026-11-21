خبرني - تغلب المنتخب الوطني لكرة السلة على نظيره اللبناني بنتيجة 100-97، في مباراة ودية جمعتهما مساء السبت في صالة الأرينا بمدينة الحسين للشباب، ضمن تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

وأنهى المنتخب اللبناني الربع الأول متقدما بنتيجة 22-16، قبل أن يرد المنتخب الوطني في الربع الثاني، محققا أفضلية واضحة بنتيجة 31-18، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطني بنتيجة 47-40.

وفي الربع الثالث، استعاد المنتخب اللبناني أفضليته، بعدما سجل 33 نقطة مقابل 24 نقطة للمنتخب الوطني، ليتقدم المنتخب اللبناني مع نهاية الربع بنتيجة 73-71، في ظل استمرار المنافسة بين المنتخبين.

وفي الربع الرابع نجح المنتخب الوطني في تسجيل 29 نقطة مقابل 24 نقطة للبنان، ليقلب النتيجة لصالحه وينهي المباراة فائزا بنتيجة 100-97.

وتأتي هذه المباراة في إطار تحضيرات المنتخب الوطني لخوض منافسات النافذة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2027، والتي تستضيفها قطر، حيث يلتقي منتخب النشامى نظيره النيوزيلندي يوم 27 تشرين الثاني الحالي، قبل أن يواجه المنتخب الأسترالي يوم 29 من الشهر ذاته، في مدينة سيريمبان الماليزية.

وكان المنتخب الوطني تعثر أمام نظيره اللبناني بنتيجة 79-89، في المباراة الودية الأولى التي جمعت المنتخبين الخميس الماضي، في صالة الأرينا بمدينة الحسين للشباب.