خبرني - تأهل فريق الفيصلي إلى دور الثمانية من بطولة كأس الأردن لكرة القدم لموسم 2026-2027، بعد فوزه على فريق الأهلي بـ3 أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء السبت على استاد عمان الدولي، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وافتتح الأهلي التسجيل مبكرا عن طريق اللاعب أحمد أبو كبير في الدقيقة الرابعة، قبل أن يدرك الفيصلي التعادل عبر لاعبه رزق بني هاني في الدقيقة 17، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وفي الشوط الثاني نجح اللاعب غيث المدادحة في تسجيل الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة 80، قبل أن يعزز وسيم الريالات النتيجة بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 87، ليحسم الفيصلي المواجهة لصالحه ويضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي.