خبرني - يستعد الفنان السوري رشيد عساف لخوض تجربة درامية جديدة تعيده إلى فضاء البادية الذي طالما ارتبط بنجاحاته، من خلال مسلسل بدوي جديد يحمل عنوان "سهود ومهود"، المقرر تصويره في المملكة العربية السعودية.

ويُجسّد الفنان السوري الذي يملك رصيداً حافلاً بالأعمال التلفزيونية ويُعد واحداً من الفنانين المعروفين في سوريا والوطن العربي، دور شخصية "هذلول الجلاوي"، إلى جانب نخبة من الفنانين السعوديين وأبرزهم ريم عبدالله وتركي اليوسف.

وتدور أحداث المسلسل في بادية نجد ضمن حبكة درامية تسلط الضوء على صراعات الثأر والدم والتحولات الاجتماعية العميقة، وترصد الحكاية مرحلة زمنية كان فيها السيف يمثل سلطة القانون، حيث تتوارث الأجيال مشاعر الانتقام من الآباء إلى الأبناء، قبل أن تتبدل الموازين وتتحول المرجعية من منطق السيف إلى حكم القانون.

ويحمل المسلسل توقيع الكاتب السوري محمد اليساري في التأليف، الذي سبق وأن قدّم أعمالاً بدوية وتاريخية، وهو من إخراج محمد لطفي، ومن المقرر أن يُعرض في موسم رمضان 2027.

وتمثل هذه المشاركة امتداداً لمسيرة رشيد عساف الطويلة في الأعمال البدوية والتاريخية، إذ يُعد واحداً من أبرز أيقونات هذا اللون الدرامي، وسبق أن قدم مجموعة من الأعمال البارزة التي شكلت علامات فارقة في مسيرته.

ومن أبرز تلك الأعمال مسلسل "كهف المغاريب" و"الغريب"، اللذان قدمهما في مطلع التسعينيات، ومسلسل الفانتازيا "البركان"، "الفوارس"، و"الكواسر"، قبل أن يسجل آخر حضور بدوي له في مسلسل "صقار" عام 2021.

ومن أشهر أعماله في الدراما البدوية مسلسل "رأس غليص" حيث ارتبط اسمه في ذاكرة الجمهور بشخصية "غليص"، وهو الدور الذي حقق انتشاراً واسعاً ورسّخ حضوره كأحد أهم نجوم الشاشة البدوية.