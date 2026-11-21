خبرني - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني، قوائم المترشحين النهائية لانتخابات مجالس ادارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية لسنة 2026، وذلك استناداً لأحكام المادة (17) من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخابات مجالس ادارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية لسنة 2026.

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد السبت الموافق 5/12/2026 موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة للغرف التجارية، يتم تأجيل موعد الاقتراع ليوم السبت الموافق 12-12-2026 بمن حضر.



1- للاطلاع على قوائم المترشحين النهائية / مرشحي مجالس الإدارة (اضغط هنا).



2- للاطلاع على مرشحي القطاعات التجارية (اضغط هنا).