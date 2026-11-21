خبرني - تنحت تاتيانا كيم عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة وايلد بيريز (Wildberries)، أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في روسيا، بعد أيام من إدراجها في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر وإجراء المعاملات.

وذكرت وكالة تاس ووكالة الإعلام الروسية، السبت، استنادا إلى بيانات صادرة عن الشركة، أن وايلد بيريز عينت أليكسي كوليكوف رئيسا تنفيذيا جديدا خلفا لكيم.

وأكدت الشركة أن التغيير الإداري لن يؤثر في عملياتها اليومية، موضحة أن كيم ستواصل الإشراف على التطوير الإستراتيجي لمجموعة آر دبليو بي (RWB)، الشركة القابضة التي تضم وايلد بيريز.

العقوبات الأوروبية

وأدرج الاتحاد الأوروبي تاتيانا كيم في قائمة العقوبات المرتبطة بروسيا في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفرض تجميد أصولها داخل الاتحاد، وحظر عليها السفر إليه وإجراء المعاملات فيه.

وبررت بروكسل القرار بأن وايلد بيريز تعد من أكبر دافعي الضرائب في روسيا، متهمة الشركة بعمل شبكة إمداد للجيش الروسي من خلال تسهيل بيع المعدات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج، التي يمكن توظيفها في الأغراض المدنية والعسكرية.

في المقابل، نفت الشركة والكرملين هذه الاتهامات، مؤكدين أن وايلد بيريز لا تقدم أي إمدادات للجيش الروسي.

استمرار الأعمال

وأكدت شركة وايلد بيريز أن العقوبات الأوروبية المفروضة على رئيستها السابقة لن تؤثر في أنشطتها التشغيلية أو أعمال الشركات التابعة للمجموعة.

وأوضحت أنها لا تمتلك أصولا داخل الاتحاد الأوروبي ولا تمارس أنشطة تجارية في أسواقه، مما يحد، وفق موقفها، من التأثير المباشر للعقوبات في عملياتها.

وأضافت أن وايلد بيريز وبقية شركات مجموعة آر دبليو بي ستواصل أنشطتها بصورة اعتيادية، مع استمرار كيم في إدارة التوجهات الإستراتيجية للمجموعة رغم تخليها عن منصب الرئيس التنفيذي.

ويأتي التغيير في قيادة الشركة بعد 5 أيام من إدراج كيم في قائمة العقوبات الأوروبية.