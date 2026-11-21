خبرني - تسببت إصابة تعرض لها الفنان المصري ياسر جلال في تعليق تصوير عدد من مشاهد مسلسله الجديد "القناع"، الذي يستعد للمنافسة ضمن الأعمال الدرامية المقرر عرضها خلال موسم رمضان 2027.

وكشف جلال، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن الحادث وقع أثناء تصوير أحد المشاهد التي تتطلب مجهوداً بدنياً وحركات قتالية، في أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة، ما أدى إلى إصابته في القدم واضطراره إلى الابتعاد مؤقتاً عن موقع التصوير.

موعد استئناف التصوير

وأوضح الفنان المصري أن الإصابة استدعت الحصول على فترة راحة للتعافي، الأمر الذي تسبب في توقف العمل لمدة أسبوع، قبل تحديد موعد لاستكمال المشاهد المتبقية.

وأكد جلال أنه يستعد للعودة إلى موقع التصوير الخميس المقبل، بعد تحسن حالته الصحية، لاستئناف العمل على المسلسل وفق الترتيبات الإنتاجية.

ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه صناع "القناع" التحضير لعرض العمل خلال الموسم الرمضاني المقبل، وسط مشاركة مجموعة من نجوم الدراما المصرية.

نجوم مسلسل "القناع"

ويجمع المسلسل ياسر جلال بعدد من الفنانين، أبرزهم بسمة، وخالد سليم، وميرهان حسين، وهيدي كرم، ودعاء حكم، إلى جانب مجموعة أخرى من الممثلين.

ويتولى محمد السوري كتابة المسلسل، فيما يقوده المخرج هشام الرشيدي، وتتولى إنتاجه مها سليم.

وينتمي "القناع" إلى فئة الأعمال الدرامية القصيرة، إذ يتألف من 15 حلقة، ومن المنتظر أن يكون ضمن خريطة المسلسلات المصرية في رمضان 2027.