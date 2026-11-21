خبرني - أكّد الرئيس اللبناني جوزاف عون، السبت، أن استكمال استقلال لبنان وسيادته يتطلب معالجة مسألتي الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية والتدخل الخارجي في شؤون البلاد، وتحديدا من جهات نافذة في النظام الإيراني، عبر السلاح والقرار الخارجين عن سلطة الدولة اللبنانية.

وقال عون، في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الاستقلال، إنّ لبنان يرفض أن يكون رهينة لأي من المشروعين، مشددا على أن "انتهى زمن السلاح خارج الدولة"، وأن القرار اللبناني يجب أن يكون بيد المؤسسات الشرعية وحدها.

وأكد احترام لبنان للشعب الإيراني وحضارته، والرغبة في إقامة علاقات صداقة واحترام متبادل مع إيران وسائر الدول، مشددا على أن الصداقة بين الدول لا تمنح أي دولة حق التدخل في قرارات دولة أخرى، ومطالبا المسؤولين عن التدخل الإيراني في لبنان بالتسليم بمبدأ سيادة الدولة وقرارها المستقل.

وفيما يتعلق بإسرائيل، دعا عون إلى الانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى، مؤكدا أن أبناء الجنوب سيعودون إلى أرضهم، وأن الدولة ستعمل على إعادة بناء منازلهم، ولن تسمح بفرض واقع جديد على حساب وجودهم.

وقال إن الاحتلال لا يصنع الأمن، والدمار لا يصنع السلام، معتبرا أن الانسحاب الإسرائيلي يشكل الطريق الوحيدة لإحلال الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا، وفتح المجال أمام تطوير حالة سلمية في المنطقة.

وشدد عون على أن الجيش اللبناني يحمي جميع اللبنانيين، وأن الدولة وحدها، بدستورها وقوانينها، تضمن الحريات والحقوق لجميع المواطنين والجماعات اللبنانية، مؤكدا عدم المساس بأي حق دستوري أو تفاهم ميثاقي أو حرية لأي مكون لبناني.

وأشار إلى أن الدولة التي يسعى لبنان إلى بنائها هي دولة عادلة وقادرة توفر الأمان لجميع أبنائها، بعيدا عن الاضطهاد والانتقام والثأر، وترسخ مبدأ الوحدة الوطنية، وترفض الاستقواء بالخارج على الشركاء في الوطن.

وأكد أن ضمان أمن اللبنانيين لا يكون بتعدد السلاح والقرارات، بل بوجود دولة واحدة وجيش واحد وسلطة شرعية واحدة تتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن، لافتا إلى أن الجيش اللبناني يمثل الضمانة العسكرية الشرعية لحماية لبنان وجميع أبنائه.

وفيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، قال عون إن الدبلوماسية ليست استسلاما، وإن التفاوض لا يعني التنازل عن الحقوق، والسلام ليس نقيضا للكرامة، مشددا على أن القوة لا تقاس فقط بالقدرة على خوض الحروب، بل أيضا بالحكمة والشجاعة في إنهائها عبر الدبلوماسية.

وأضاف أن الدبلوماسية تمثل مسارا لاستعادة الحقوق كاملة، بدعم من وحدة الموقف اللبناني وقدرة الدولة وعلاقاتها العربية والدولية، مؤكدا أن لبنان لن يكون ورقة في تسوية تخص الآخرين، بل دولة لها الحق في السيادة والسلام.

ولفت إلى أن لبنان حشد تأييدا عربيا ودوليا لمسار استعادة سيادته واستقراره، مؤكدا رفض استبدال وصاية بأخرى أو ارتهان بآخر، وأن بلاده تريد أصدقاء لا أصحاب قرار عنها.