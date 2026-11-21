خبرني - نُظمت تظاهرات في فرنسا للسبت السادس على التوالي، احتجاجا على غلاء المعيشة، وسط حراك اجتماعي تمدد إلى أنحاء أوروبا، غير أنه بدأ ينحسر.

وتظاهر الآلاف بعد ظهر السبت في باريس، وسط أجواء هادئة.

ورُفعت أعلام ولافتات نقابية وحزبية في مسيرة شاركت فيها أيضا منظمات تمثل طلاب المدارس والجامعات. كما رفع متظاهرون لافتات حملت عبارات رافضة لقانون أُقرّ الجمعة ويعتبر "استخدام قوات الأمن أسلحتها مشروعا ما لم يثبت العكس".

ويتزامن يوم التعبئة هذا مع الذكرى الثامنة لانطلاق حركة السترات الصفراء التي بدأت احتجاجا على زيادة الضرائب على أسعار الوقود وتطورت إلى احتجاجات واسعة النطاق على غلاء المعيشة، لتعاود الظهور في الخريف في سياق التحركات المطلبية الحالية.

ومن الصعب التكهن بحجم الاحتجاجات الجديدة، غير أن التعبئة المسجلة في يومي السبت الأخيرين والتي بلغت أكثر من مئة ألف متظاهر بحسب السلطات وحوالى ضعف هذا العدد بحسب المنظمين، كانت أدنى منها عند انطلاق الحراك.

وبحسب وزارة الداخلية، بدأت التحركات الاحتجاجية "بالهدوء عموما" و"بتراجع ملحوظ مقارنة بالأيام السابقة"، إذ سُجّل 44 تحركا في أنحاء البلاد، بمشاركة 2200 شخص خارج باريس.

وفيما يتواصل إغلاق بعض المدارس الثانوية في إطار الحراك الطلابي، تشمل المطالب المرفوعة مجموعة من القضايا منها الخدمات الاجتماعية والأجور.

ودعت ثلاث نقابات الجمعة موظفي القطاع الخاص للانضمام إلى يوم جديد من الإضراب والتعبئة في القطاع العام مقرر في الأول من كانون الأول، متهمة أرباب العمل بعرقلة المفاوضات حول الأجور.

كذلك تشهد فرنسا السبت وطوال الأسبوع المقبل تظاهرات ضد العنف بحق النساء.