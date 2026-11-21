خبرني - تعرض مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) ووزارة الزراعة الأمريكية لهجمات سيبرانية استهدفت أنظمة وقواعد بيانات حساسة، وسط تحقيقات جارية لتحديد الجهة المسؤولة، دون التأكد من وجود رابط بين الهجومين.

واستهدف الاختراق الأول المركز الوطني للمعلومات الجنائية التابع للمكتب، والذي يضم بيانات تتعلق بمذكرات الاعتقال والسوابق الجنائية، فيما طال الاختراق الثاني نظام المدفوعات المخصص للمزارعين في وزارة الزراعة، مع مخاوف من إمكانية الوصول إلى معلومات وأبحاث حساسة.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن قلقه من اختراق قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي، محذرا من احتمال كشف معلومات تتعلق بملفات وتحقيقات حساسة، مؤكدا أن هوية الجهة المسؤولة لم تُعرف بعد.