خبرني - قالت مسؤولة التواصل في منظمة "أكشن إيد"، رهام الجعفري، السبت، إنّ قطاع غزة يحتاج إلى نحو 1500 شاحنة مساعدات يوميا، في حين لا يتجاوز عدد الشاحنات التي تدخل القطاع 200 شاحنة يومياً، مؤكدة أن الكميات المتاحة لا تلبي احتياجات نحو مليوني شخص في القطاع.

وأضافت الجعفري، لقناة المملكة، أنّ المساعدات التي كان من المفترض إدخالها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، والمقدرة بنحو 600 شاحنة يوميا، لم يدخل منها سوى نحو 30%، مشيرة إلى أن المساعدات الغذائية تدخل بكميات محدودة ومقننة لا تكفي لتغطية الاحتياجات الإنسانية.

وأشارت إلى استهداف طواقم إنسانية تعمل على توزيع المساعدات الغذائية للأطفال في قطاع غزة، مؤكدة أن الحادثة تمثل اعتداء على العمل الإنساني والمؤسسات الإنسانية والمركبات المدنية التي تقدم المساعدة للسكان، وتضاف إلى سلسلة من الحوادث المتكررة التي تستهدف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

ولفتت إلى أن الاستهداف كان بالإمكان تفاديه من خلال الالتزام ببنود وقف إطلاق النار، لافتة إلى أن الخروقات الإسرائيلية للاتفاق تتواصل، سواء من خلال الغارات الجوية أو أوامر الإخلاء القسري واستمرار نزوح السكان، إضافة إلى عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية.

وأوضحت أن المؤسسات الإنسانية الدولية تواجه قيودا وشروطا تعيق عملها في القطاع، مبينة أن إسرائيل فرضت منذ العام الماضي شروطا جديدة على المؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية، تتطلب تجديد تراخيصها وتسليم بيانات ومعلومات تتعلق بطواقمها المحلية.

وبينت أن هذه الشروط تطلب من المؤسسات تسليم بيانات العاملين لديها إلى طرف متهم بقتل أكثر من 500 عامل في القطاع الإنساني، معتبرة أن هذه المتطلبات تتعارض مع القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، وقد أدت إلى تقييد عمل مؤسسات إنسانية عدة، من بينها "أكشن إيد".

كما بينت أن هذه القيود تمنع المؤسسات من إدخال مساعداتها وشحناتها مباشرة إلى قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى تكدس المساعدات على الحدود، رغم الحاجة الماسة إليها، مشيرة إلى أن المؤسسات كانت تأمل أن يسهم وقف إطلاق النار في تسهيل دخول المساعدات وتحسين الأوضاع الإنسانية، إلا أن ذلك لم يتحقق بالشكل المطلوب.

وفيما يتعلق بطبيعة المواد التي تمنع إسرائيل إدخالها أو تعرقل وصولها، أشارت الجعفري إلى أن القيود تشمل الوقود وزيوت المحركات والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام ومواد البناء والبيوت المتنقلة، وهي مستلزمات ضرورية للإغاثة والتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأكدت أن القيود لا تقتصر على مواد إعادة الإعمار والمستلزمات الأساسية، بل تشمل أيضاً المساعدات الغذائية ومياه الشرب، التي تدخل بكميات قليلة ومقننة لا تفي باحتياجات السكان، لافتة إلى أن الشاحنات التجارية تخضع بدورها لقيود على أعدادها وكميات البضائع التي يسمح بإدخالها.

وأوضحت أن نقص الوقود وزيوت المحركات والمعدات اللازمة للنقل يجعل عمليات إيصال المساعدات وتوزيعها على السكان بالغة الصعوبة، حتى في الحالات التي تتمكن فيها المؤسسات من إدخال المساعدات إلى القطاع، مشيرة إلى أن العاملين في المجال الإنساني والمؤسسات المحلية يواجهون تحديات كبيرة في نقلها والتعامل معها.

وحول آلية عمل المنظمة في ظل هذه الظروف، قالت الجعفري إن "أكشن إيد" تعتمد على شركائها المحليين وطواقمها والمؤسسات الإنسانية المحلية في قطاع غزة، التي تؤدي دورا كبيرا في تقديم المساعدات للسكان ضمن الإمكانيات والموارد المتاحة.

وأضافت أن المؤسسات تلجأ، عند السماح بإدخال البضائع التجارية وتوافرها في الأسواق المحلية، إلى شراء المواد والاحتياجات المتاحة وتوزيعها على السكان والمستفيدين، إلا أن هذه الآلية تواجه صعوبات كبيرة في ظل محدودية الكميات المتوفرة والقيود المفروضة على إدخال المساعدات.

وشددت على أن الأزمة الإنسانية المعقدة في قطاع غزة لا يمكن معالجتها بالاستجابة الإغاثية وحدها، بل تتطلب حلا سياسيا يضمن فتح جميع المعابر المحيطة بالقطاع، وإزالة القيود المفروضة على إدخال المواد والمستلزمات الضرورية للإغاثة وإعادة الإعمار.

وطالبت بتمكين الفلسطينيين من إعادة بناء قطاع غزة، والالتزام الكامل بوقف إطلاق النار ووقف الغارات الجوية وأوامر النزوح، مؤكدة أن استمرار نزوح السكان يشكل مأساة إنسانية متجددة في ظل المساحة المحدودة المتاحة لهم.

وأشارت الجعفري إلى أن نحو 30% فقط من مساحة قطاع غزة أصبحت متاحة للسكان، في ظل استمرار القيود المرتبطة بما يعرف بالخط الأصفر، واستمرار إصدار أوامر الإخلاء للسكان، ما يزيد من صعوبة الأوضاع الإنسانية والمعيشية في القطاع.