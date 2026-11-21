خبرني - تتواصل التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إعادة مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مساعٍ قطرية لمنح الدبلوماسية فرصة جديدة وتجنب التصعيد العسكري، في وقت لا تزال فيه الخلافات قائمة بين الجانبين بشأن البرنامج النووي الإيراني والحصار الاقتصادي المفروض على طهران.

وفي أحدث التحركات، أعلن كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أن وفدا قطريا وصل إلى العاصمة طهران مساء الجمعة، وأجرى مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين استمرت نحو ساعتين، في إطار الجهود الرامية إلى بحث إمكانية استئناف المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران.

وأكد المسؤول الإيراني أن هذه المشاورات لم ترق حتى الآن إلى مستوى المفاوضات الفعلية، موضحا أنه لم تبدأ أي محادثات للدخول في التفاصيل الفنية أو مناقشة الموضوعات المختلفة المتعلقة بالملف النووي والقضايا العالقة بين الطرفين.

وأضاف أن طهران لا تزال على تواصل مع الوسطاء، ومن بينهم دولة قطر، لبحث إمكانية منح الدبلوماسية فرصة أخرى، معربا عن تقدير بلاده للجهود القطرية في الوساطة وتقريب وجهات النظر بين الجانبين.

وتأتي هذه المشاورات في إطار تحركات قطرية متواصلة لنقل الرسائل بين واشنطن وطهران، والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار، في ظل استمرار التوترات العسكرية والاقتصادية في المنطقة.

ترمب: نريد اتفاقا دائما

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، إنه يسعى إلى إبرام اتفاق دائم يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي، مشيرا إلى أنه لم يكن مهتما كثيرا بتغيير النظام الإيراني، وأن التعامل مع ثلاث قيادات متعاقبة في إيران شكل، بحسب وصفه، تغييرا جذريا في بنية النظام.

وأضاف ترمب أن القيادة الإيرانية الحالية ربما تكون أكثر عقلانية، لكنه اعتبر أن التعامل معها صعب، متهما إياها بإبرام اتفاقات ثم التراجع عنها في اليوم التالي.

وكان ترمب قد أكد في تصريحات سابقة، الجمعة، أن واشنطن تريد التوصل إلى "اتفاق حقيقي وليس اتفاقا زائفا"، مشددا على رفضه امتلاك إيران سلاحا نوويا، في حين قال إن طهران ترغب في اتفاق لا تتوافق شروطه مع المطالب الأمريكية.



إيران تتمسك باليورانيوم المخصب

وفيما يتعلق بالملف النووي، شدد نائب وزير الخارجية الإيراني على أن موقف وزير الخارجية يتمثل في رفض إخراج المواد النووية المخصبة من الأراضي الإيرانية تحت أي ظرف، معتبرا أن نقل هذه المواد إلى الخارج من شأنه أن يخلق مشكلات لطهران في تلبية احتياجاتها، كما يحدث في دول أخرى.

وأوضح أن التفاصيل الفنية للبرنامج النووي ستكون قابلة للبحث والمناقشة إذا انطلقت مفاوضات فعلية بين الجانبين، لكنه أكد أن مسألة عدم إخراج اليورانيوم المخصب من البلاد تُمثل موقفا إيرانيا أساسيا.

ويعكس هذا الموقف تمسك طهران بأحد أبرز خطوطها الحمراء في أي اتفاق محتمل مع واشنطن، في وقت يمثل فيه مصير مخزون اليورانيوم المخصب ومستويات التخصيب وآليات الرقابة الدولية من أبرز الملفات المطروحة على طاولة أي مفاوضات نووية مستقبلية.

وفي سياق متصل، وصف آبادي الحصار الاقتصادي الذي تفرضه القوات الأمريكية على بلاده بأنه "عمل حربي"، مؤكدا أن طهران ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لكسره، في إشارة إلى أن إنهاء الضغوط الاقتصادية والعسكرية الأمريكية يعد جزءا أساسيا من مطالب إيران لإعادة إطلاق المسار الدبلوماسي.

وفي 28 فبراير/شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، وردت طهران بهجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنه منشآت عسكرية أمريكية في دول بالمنطقة.

وفي 18 يونيو/حزيران، توصلت واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم، لكن تنفيذها تعثر في ظل خلافات بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز.