خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إنّه سيبرم اتفاقا دائما يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي.

وأضاف ترامب، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، أنه لم يهتم كثيراً بتغيير النظام في إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعاملت مع ثلاث قيادات إيرانية متعاقبة، معتبرا أن ذلك يمثل تغييرا جذريا في النظام.

وأشار إلى أن القيادة الإيرانية الحالية ربما تكون أكثر عقلانية، لكنها تجد صعوبة في إبرام اتفاق، إذ تبرم اتفاقاً ثم تنقضه في اليوم التالي.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال إنّ طهران وواشنطن قطعا شوطا طويلا قبل التوصل إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد، التي تطلبت جهودا كبيرة، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي وقّع عليها، وكذلك الرئيس الإيراني.

وأضاف عراقجي في تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة انتهكت أحد البنود الرئيسية في مذكرة إسلام آباد، ما أدى إلى عودة الوضع إلى مسار الصراع، لافتا إلى أن الطرفين فقدا لاحقاً الحافز لمواصلة العمل بموجبها، وأن المذكرة لم تعد مطروحة بصيغتها السابقة، رغم استمرار التمسك بالالتزامات التي قبلتها واشنطن فيها، باعتبار تنفيذها أساساً للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وبين أن خطة اليومين التي طرحتها طهران على الولايات المتحدة تنص على تنفيذ واشنطن التزاماتها في اليوم الأول، مقابل فتح مضيق هرمز في اليوم الثاني وبدء المفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وأكّد عراقجي، في مقابلة صحفية، أن خطة اليومين لا تزال مطروحة في حال أبدت الولايات المتحدة جدية حقيقية في العودة إلى المسار الدبلوماسي.

وأوضح أن الخطة جاءت بعد مقترح سابق استمر 7 أيام، تضمن 7 شروط إيرانية لفتح مضيق هرمز، إلى جانب التزامات الولايات المتحدة وبعض القضايا الجديدة، بما فيها العقوبات الأميركية وطلب رفعها.

وبيّن أن الخطة الأصلية كانت تقضي بتنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها خلال الأيام الخمسة أو الستة الأولى، على أن يُفتح مضيق هرمز في اليوم السادس، وتبدأ المفاوضات بين البلدين في اليوم السابع، مشيراً إلى أن الوسطاء اقترحوا تقليص الجدول الزمني لتسريع تنفيذ الخطة، وهو ما وافقت عليه طهران، ليصبح يومين بدلاً من 7 .

وكان ترامب، قال الجمعة، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إنّ إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه مستعد لعقد صفقة، لكنه لن يقبل باتفاق لا يكون مقبولا بالنسبة إليه، مشيرا إلى أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة تراجعت، وأن مسار انخفاضها مستقبلا يعتمد أيضاً على كيفية تسوية الأمور مع إيران.

وأضاف أن الولايات المتحدة خاضت تحركا عسكريا ضد إيران، لافتاً إلى أن أسعار الوقود تراجعت رغم التطورات، وأنه يتوقع استمرار انخفاضها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن إيران تمارس، هذه الأنشطة منذ 51 عاماً، مؤكداً أن الولايات المتحدة حققت إيرادات بلغت 25 تريليون دولار خلال أقل من عامين، وهو رقم وصفه بالقياسي، مضيفاً أن بلاده خسرت 4 تريليونات دولار قبل الانتخابات، بسبب ما قال إنه عدم رضا العالم عن أداء الإدارة السابقة.

وأكّد مجددا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مبينا أنه تحدث بذلك خلال القمة الثلاثية مع نظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، قائلا: "لن نتركها تدمر العالم، وتحدثنا عن التعاون لإيقاف انتشار التهديد النووي في الكرة الأرضية، لأنهم مجانين، ولن نسمح لهم بامتلاك سلاح نووي" في إشارة عن إيران.