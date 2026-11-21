خبرني - اختتمت السبت منافسات النسخة الـ35 من بطولة الأردن المفتوحة للغولف على ملاعب نادي أيلة للغولف وأكاديميته، بمشاركة 80 لاعبا ولاعبة من 17 دولة.

وظفر اللاعب الفلسطيني دانيال طاهر بلقب فئة الرجال، واللاعبة الأردنية ليليان مجاهد بلقب السيدات.

وتمكن اللاعب الفلسطيني طاهر من حصد لقب الترتيب العام للرجال ضمن التصنيف العالمي للهواة، بعدما أنهى منافسات البطولة بمجموع 232 ضربة، متقدما على اللبناني سليم زين الذي حل ثانيا بمجموع 236 ضربة، والعراقي زيدون زكريا الذي جاء ثالثا بمجموع 239 ضربة.

وفازت مجاهد بلقب الترتيب العام للسيدات ضمن التصنيف العالمي للهواة، بعد تسجيلها مجموع 233 ضربة، فيما جاءت السعودية لجين خليل في المركز الثاني بمجموع 253 ضربة، وحلت الأردنية نور جابر ثالثة بمجموع 283 ضربة.

ونظم البطولة الاتحاد الأردني للغولف، واستضافتها شركة واحة أيلة للتطوير من 19 إلى 21 الشهر الحالي، ضمن روزنامة فعاليات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وأيلة لعام 2026.

وجاءت نتائج البطولة الترتيب العام للرجال: المركز الأول دانيال طاهر – فلسطين – 232 ضربة؛ والثاني سليم زين – لبنان – 236 ضربة؛ والثالث زيدون زكريا – العراق – 239 ضربة.

والترتيب العام للسيدات: الأول ليليان مجاهد – الأردن – 233 ضربة، الثاني لجين خليل – السعودية – 253 ضربة، والثالث نور جابر – الأردن – 283 ضربة.

فئة الإناث تحت 13 عاما: الأول: نور جابر – الأردن – 283 ضربة.

وفئة الذكور تحت 13 عاما: الأول: سيمون عكروش – الأردن – 178 ضربة، والثاني تاج عكروش – الأردن – 183 ضربة، والثالث دانيال خلف – لبنان – 202 ضربة.

وفئة الإناث تحت 16 عاما: الأول ليليان مجاهد – الأردن – 233 ضربة، والثاني: ليان جابر – الأردن – 283 ضربة، والثالث: زينة قعدان – الأردن – 310 ضربات.

وفئة الذكور تحت 16 عاما: الأول دانيال طاهر – فلسطين – 232 ضربة، والثاني ميهايل بلاتنيك – سلوفينيا – 240 ضربة، والثالث برين سفيت فوك – سلوفينيا – 241 ضربة.

وفئة الذكور تحت 18 عاما: الأول: محمد الرواشدة – الأردن – 240 ضربة، والثاني: ماركو أوستوييتش – صربيا – 273 ضربة.

وفئة الستيبلفورد: الأول: عبد الرحمن حوت – لبنان – 77 نقطة، والثاني: توما سميرات – الأردن – 74 نقطة، والثالث جان نصار – لبنان – 71 نقطة.