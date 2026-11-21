خبرني - قالت الناطقة باسم المركز الوطني للأمن السيبراني وعد المعايطة ،السبت، إن حماية الأطفال خلال استخدامهم الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والأسرة والمدرسة، لافتة إلى أن زيادة الوعي لدى الأطفال تمثل خط الدفاع الأول لمواجهة المخاطر الرقمية التي قد يتعرضون لها.

وأضافت المعايطة لقناة المملكة أن المركز الوطني للأمن السيبراني يعمل باستمرار على رفع مستوى الوعي وبناء القدرات الوطنية، من خلال الحملات التوعوية المستمرة، مشيرة إلى أن حماية منظومة الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع.

وأشارت إلى أن المركز يعمل على بناء القدرات الوطنية من خلال تدريب طلاب الأمن السيبراني وصقل مهاراتهم، والتأكد من قدرتهم على استخدام أحدث التقنيات في هذا المجال.

ولفتت المعايطة إلى أن المركز نجح في زيادة الوعي لدى الناس فيما يتعلق بالأمن السيبراني، مؤكدة ضرورة بناء جسور الثقة بين الأهل والأطفال، والتحدث معهم باستمرار عن مخاطر الفضاء الرقمي.

وقالت إن حظر الألعاب الإلكترونية لا يعد حلا، نظرا إلى التغير المستمر في المخاطر الرقمية، مشددة على أن زيادة وعي المستخدمين بأساليب الاحتيال والمخاطر الرقمية تحميهم منها، ومؤكدة على أهمية الرقابة الأبوية فيما يتعلق بالألعاب الإلكترونية.

وأوضحت المعايطة أن حظر الحكومة تطبيقات أو مواقع معينة يصب في مصلحة المواطن، لافتة إلى أن استخدام برامج "VPN" يعد تصرفا خاطئا، لأن الحكومة اتخذت قرار الحظر بهدف حماية المواطن.