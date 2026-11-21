خبرني - لم يعد اختيار أسماء الأطفال مقتصراً على التقاليد العائلية أو البحث في قوائم الأسماء الشائعة، بعدما بدأ الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً متزايداً في مساعدة الآباء والأمهات على اتخاذ أحد أكثر القرارات الشخصية ارتباطاً بمستقبل أبنائهم.

وكشف تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، السبت، أن روبوتات المحادثة أصبحت وجهة للأهل الباحثين عن أسماء مميزة، وسط تساؤلات بشأن تأثير هذه التكنولوجيا في الأسماء التي ستنتشر بين الأجيال المقبلة.

تراجع لافت لمواقع الأسماء

وبدأت آثار هذا التحول تظهر على المواقع المتخصصة، إذ كشفت بام ريدموند، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لموقع "Nameberry"، عن انخفاض عدد مستخدمي الموقع ومشاهدات صفحاته بنحو 40% بين أكتوبر 2025 وأكتوبر 2026.

وأرجعت ريدموند التراجع بصورة رئيسية إلى توسع نتائج البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واتجاه المستخدمين نحو روبوتات المحادثة للحصول على اقتراحات مباشرة.

لكن آراء الآباء بشأن هذه التجربة تباينت، فبينما أشاد بعضهم بقدرة التكنولوجيا على تقديم أسماء تناسب تفضيلاتهم، اعتبر آخرون أن الاقتراحات متكررة وتفتقر إلى اللمسة الإنسانية.

هل تتشابه أسماء الأجيال المقبلة؟

وحذرت ريدموند من احتمال دفع الذكاء الاصطناعي مزيداً من العائلات نحو مجموعة محدودة من الأسماء الرائجة، مثل "سلون" و"ساتون"، ما قد يقلص التنوع في الاختيارات.

وكشفت بيانات البحث لدى الموقع عن اهتمام متزايد بأسماء بينها "بياتريس" و"فيونا" و"آيفي" و"كونراد"، إلى جانب توقعات بانتشار أسماء أخرى مثل "كاسيان" و"روزماري" و"آرتشي".

وترى ريدموند أن أدوات الذكاء الاصطناعي مفيدة في اقتراح الخيارات، لكنها لا تستطيع استيعاب المشاعر المرتبطة بتسمية طفل تيمناً بأحد أفراد العائلة أو اختيار اسم يحمل دلالة روحية.

وبذلك، قد تصبح التكنولوجيا شريكاً في اقتراح أسماء المواليد، دون أن تحل بالضرورة محل القرار الإنساني النهائي.