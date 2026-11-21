خبرني - أصدرت محكمة صلح جزاء شمال عمان حكما غيابيا قابلا للاعتراض بحبس عامل مصري كان يعمل حارس عمارة سكنية في عمان مدة شهر، بعد إدانته بملامسة فخذي طفل يبلغ نحو 12 عاما من فوق الملابس دون رضاه، ومحاولة استدراجه إلى غرفته في طابق التسوية بحجة إعداد وجبة طعام له.

وبحسب قرار المحكمة، فإن الطفل كان يتردد على العمارة لزيارة والدته التي تقيم فيها، عندما أقدم الحارس على ملامسته، قبل أن يطلب منه مرافقته إلى غرفته لإعداد طعام «الإندومي»، إلا أن الطفل رفض وشعر بالخوف، وأبلغ خاله ووالديه بالواقعة، ما دفع والده إلى تقديم شكوى رسمية.

وتعرف الطفل ووالده على المشتكى عليه من خلال صورة تصريح العمل العائد له، فيما استمعت المحكمة إلى شهادة الطفل ووالده، رغم إعلان محاكمة الحارس غيابيا لوجوده خارج البلاد حاليا.

وقررت المحكمة إدانته بجرم القيام بفعل مناف للحياء العام، بعد ثبوت الوقائع من خلال البينات، وحكمت عليه بالحبس شهرا وغرامة 20 دينارا، بعد تخفيض العقوبة المقررة ابتدائيا، فيما أسقط والد الطفل حقه الشخصي ولم يرغب بمتابعة الدعوى.