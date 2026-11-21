خبرني - أصابت "مقذوفات مجهولة المصدر" ناقلتي نفط أثناء خروجهما من مضيق هرمز، السبت، فيما جددت بحرية الحرس الثوري الإيراني التحذير من أنها ستتعامل بحزم مع أي تحرك للسفن المخالفة في مضيق هرمز.

وأفاد التلفزيون الإيراني باندلاع حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري شرقي هرمز، وفقاً لما أعلنته البحرية الإيرانية، كما أعلن الحرس الثوري إسقاط مسيّرة "إم كيو 9" أمريكية في أجواء جزيرة قشم، جنوبي البلاد.

وقال الحرس الثوري إن نظام الدفاع الجوي الجديد للقوات الجوفضائية تمكن من اعتراض وإسقاط الطائرة المسيرة الـ58 من طراز MQ-9 للجيش الأمريكي "المعتدي" في سماء مضيق هرمز.

وطالب نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي حميد رضا حاجي بابائي، الدول التي "ساهمت في تهيئة الظروف للوجود والتدخل الأمريكي وإشعال فتيل النزاعات في المنطقة، تحمل المسؤولية الكاملة عن حالة عدم الاستقرار والعدوان السائد"، مشدداً على عدم جواز إلقاء تبعات الأوضاع الراهنة على كاهل الشعب الإيراني بمفرده.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيانين منفصلين، إن ناقلة النفط الأولى أُصيبت في مؤخرتها على مسافة 11 ميلاً بحرياً من مدينة خصب على سواحل سلطنة عُمان.

وأفادت الهيئة لاحقاً بوقوع حادثة أخرى تعرضت فيها ناقلة لضربة في غرفة محركاتها بواسطة مقذوف مجهول الهوية، على بعد 17 ميلاً بحرياً شرق خصب أيضاً، ولم يتضح على الفور ما إذا كان البلاغان يتعلقان بالسفينة ذاتها.

كما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين البحارة، بينما لا يزال حجم الأثر البيئي غير معروف.

"تهريب النفط"

تأتي هذه الحوادث في أعقاب هجوم مماثل استهدف ناقلة بالقرب من خصب، الجمعة، مما أدى إلى نشوب حريق على متنها، وفقاً لما ذكرته الوكالة البريطانية للأمن البحري.

وقالت بحرية الحرس الثوري، نقلاً عن تقرير لعلاقاتها العامة، إن سبب الانفجارات التي وقعت الجمعة في المضيق يعود إلى "اصطدام السفن المخالفة بألغام بحرية". وأشار التقرير إلى تسجيل "خسائر فادحة في ليلة واحدة" ووقوع أضرار لحقت بناقلات النفط والمعدات الأمريكية.

وأشارت أيضاً إلى أن التقارير العملياتية أفادت بأن الجيش الأمريكي حاول الجمعة تمهيد الطريق أمام ناقلات النفط لعبور المضيق وتهريب الوقود، وهو ما قوبل بتعامل من القوات البحرية الإيرانية.

وحذرت بحرية الحرس الثوري من أن تحركات أي سفينة مخالفة في "مضيق هرمز والخليج الفارسي ليست خفية عن أنظارنا"، وأن سبب اصطدام هذه الناقلات بالألغام البحرية هو انتهاكها وتحديها لقوانين مضيق هرمز باختيارها مسارات غير مصرح بها وثقتها بأكاذيب "الجيش الأمريكي الناهب والمهرب".

وتقع مدينة خصب في شبه جزيرة مسندم العمانية عند مدخل مضيق هرمز، الممر المائي الاستراتيجي وكان ينقل ما يقرب من خُمس إمدادات النفط الخام العالمية قبل اندلاع الصراع بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وتشهد حركة الملاحة عبر المضيق اضطرابات منذ اندلاع الحرب في المنطقة أواخر فبراير/شباط، بعد هجمات أمريكية إسرائيلية على إيران.

وفرضت طهران قيوداً مشددة على حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال، وتستهدف بانتظام السفن التي تحاول عبوره من دون إذنها.

ورداً على ذلك، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، وتقوم البحرية الأمريكية بتأمين ناقلات النفط التي تعبر المضيق بأعداد متزايدة.